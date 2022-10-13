На зимние месяцы. В какие экзотические страны летят украинцы в этом году

Спрос на отдых вернулся на 60% по сравнению с 2021-м

Украинцы в этом году решаются на поездки в экзотические страны. Многие стали выбирать теплые края для "зимовки" – длительного пребывания от 30 дней.

Какие экзотические страны самые популярные в этом году среди наших сограждан, TRAVEL РБК-Украина рассказала директор туристического оператора "Центр" Светлана Витковская.

"Спрос на экзотический отдых вернулся на 60%"

С конца августа возобновился спрос на отдых и увеличилось количество запросов по экзотическим направлениям.

"Сейчас количество бронирований по экзотическим направлениям составляет примерно 60% от показателей по тем же странам в прошлом году в этот же период", - отмечает руководитель туркомпании.

Из-за временного ограничения авиасообщения с Украиной из-за войны с РФ украинцам предлагают туры из вылетами из ближайших стран Европы и Молдовы.

"Наибольший спрос наблюдаем на туры с вылетами из Польши, однако достаточно популярны и регулярно бронируются также туры с вылетами из Германии и Румынии", - делится Светлана Витковская.

Ее компания традиционно предлагает туристические пакеты с перелетами регулярных авиалиний: Qatar Airways и Turkish Airlines.

По мнению эксперта, рост бронирований от украинцев частично связан с отменой ковидных ограничений.

"К примеру, с 1 октября Таиланд отменил все требования по сертификатам вакцинации или тестирования, а виза до 30 дней не требуется. Маврикий также отменил все ограничения еще с 1 июля, Мальдивы это сделали еще в марте. Индонезия, Сейшелы и Малайзия значительно облегчили условия въезда", - отмечает она.

Фото: Отдых в Таиданде (pixabay.com)

Какие страны самые популярные в этом сезоне

Компания "Центр" специализируется на индивидуальных турах, и предлагает состоятельным туристам отдых в 4-5* отелях.

"Несмотря на опасения относительно актуальности таких предложений в связи с военным положением и вынужденной иммиграцией многих платежеспособных украинцев, наблюдаем стабильный спрос именно на этот сегмент турпродукта", - отмечает Светлана Витковская.

По ее словам, самый большой спрос наблюдается по таким направлениям:

Таиланд; Доминикана; Мальдивы; Танзания (остров Занзибар); Индонезия (остров Бали);

Однако украинцы стабильно бронируют также туры и в Мексику, на Сейшелы и Маврикий.

Фото: Туризм в Мексике (unsplash.com/roberto-carlos-roman-don)

Зимовка и групповые экскурсии - особенности туров в этом году

Особенно высокий спрос в этом сезоне отмечается на бронирование длительных туров в экзотических странах - на 30 и более суток.

"В большинстве своем это касается Таиланда и Бали. Многие украинцы планируют провести зимние месяцы в арендованных вилах и апартаментах в этих странах", - рассказывает Светлана Витковская.

Также возобновился спрос на организованные (групповые) туры по экзотическим странам.

"Это связано с тем, что многие путешественники этого сезона планируют выезды без мужчин, поэтому ищут организованные туры, чтобы не путешествовать самим", - говорит она.

Такого рода туры сейчас активно бронируют в Колумбию, Мексику, на Маврикий с Мадагаскаром, на сафари в Танзании и Кении, в Таиланд и Вьетнам.

Фото: В этом году - особенно высокий спрос на "зимовку" в экзотических странах (unsplash.com/mike-swigunski)

Украинцы бронируют туры слишком поздно: из-за этого отдых дороже

Вылеты из Европы – не дороже, чем из Украины в прошлые годы, потому что туристы летят регулярными рейсами авиакомпаний, говорит специалист.

"Минимальный тариф Катарских авиалиний на Мальдивы стоил в прошлом году 650-700 долларов с вылетом из Киева. Из Германии, Польши, Румынии такой же тариф в этом году".

Однако украинцы вынуждены платить больше из-за того, что в Европе вырос спрос на отдых. Минимальные тарифы доступны на вылеты на 2-3 месяца вперед, а на ближайшие даты - только более высокие тарифы.

"Глубина бронирования – основная проблема, это не более 2-х месяцев, в основном, месяц. В этом году мы и отели, и авиабилеты начинаем бронировать, когда никакие акции уже недоступны и есть нехватка мест.

Если бы украинцы бронировали поездки в экзотические страны за 5-6 месяцев вперед, имели бы "минималку" по авиа (то есть те же 650-700 долларов за билет) и акции от гостиниц, то не почувствовали бы рост цены вообще", - объясняет Светлана Витковская.

Из-за этого подорожание туров составляет 10-15% в валюте, и около 50% в гривне. Дополнительные расходы идут на дорогу для пункта выезда (автобус-поезд) и транзитную ночевку.

По ее словам, на ближайшее время самые дешевые туры можно найти онлайн по цене от 1800 долларов за двоих – на отдых в 4* отеле Таиланда на 10 ночей с авиаперелетом, а без стоимости авиабилетов - за 300 долларов.

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Также сообщалось, что украинцам не будут отменять регистрацию в ЕС при возвращении домой надолго.