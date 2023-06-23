Жесткие штрафы и изъятие прав. В Польше началась "охота" на нарушителей ПДД

В Польше началась кампания по выявлению нарушений ПДД, которая продлится с 23 июня по 4 сентября. Патрули будут учитывать как скорость автомобиля, так и наличие автокресел и разговоры по телефону за рулем.
Во время "охоты" на дорогах увеличится количество патрулей, нарушителей будут обнаруживать и с помощью дронов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на auto.dziennik.pl.
Водителей предупреждают, что на дорогах будут действовать полицейские автомобили без опознавательных знаков. Нарушителей будут выявлять полицейские из команд SPEED. Их основная задача – выявить водителей, которые превышают скорость, управляют авто в нетрезвом состоянии, разговаривают по телефону за рулем, совершают обгон в запрещенных местах. Патрули будут проверять, перевозят ли детей в автокреслах и пристегнуты ли все поясами безопасности.
Для контроля скорости будут задействовать полицейские авто без опознавательных знаков с видеорегистраторами, лазерные измерители скорости с фиксацией изображения, а также дроны.
За водителями будут следить и по поводу того, как они ведут себя в отношении пешеходов, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклистов.
Дорожная полиция будет обращать внимание на техническое состояние автомобилей. К примеру, работают ли фары, в каком состоянии шины. В Польше обязательно круглосуточно ездить при включенном свете ближних фар.
"Невыполнение этого правила днем может привести к штрафу в размере 100 злотых (909 грн) и 2 штрафным баллам. А когда транспортное средство двигается без включенного света ночью, это уже 6 баллов и штраф в 300 злотых (2725 грн)", – предупредил спикер полиции Мариуш Циарка.
Если фары имеют серьезные повреждения, которые нельзя устранить на месте осмотра, полицейский забирает техпаспорт автомобиля и может наложить штраф в размере 3000 злотых (27 247 грн). Такое же наказание за стертые, старые, поврежденные шины.
В Польше есть 21 нарушение ПДД с 15 штрафными баллами, а за 30 баллов можно потерять водительское удостоверение. Например, достаточно дважды превысить скорость или попасться при разговоре по телефону во время движения.
К примеру, за непропуск пешехода на переходе предусмотрен штраф в 1500 злотых. Так же – обгон на переходе.
"Каждое из этих нарушений означает добавление 15 штрафных баллов на счет водителя. В случае рецидива еще 15 баллов. Штрафы – это результат 30 баллов и лишение водительских прав", – объясняют в полиции.
К слову, превышение скорости на 30-70 км предусматривает штрафы в 800-2500 злотых (7266-22706 грн) и 9-15 штрафных баллов. При повторном нарушении штраф – до 5000 злотых. Управление в нетрезвом состоянии также предусматривает штраф в 2500 злотых.
Максимальный штраф, который может выписать сотрудник полиции – 5000 злотых. Зато в суде можно получить наказание до 30000 злотых (272 478 грн).
Напомним, мы писали,как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии.
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