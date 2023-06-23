Жесткие штрафы и изъятие прав. В Польше началась "охота" на нарушителей ПДД

В Польше началась кампания по выявлению нарушений ПДД, которая продлится с 23 июня по 4 сентября. Патрули будут учитывать как скорость автомобиля, так и наличие автокресел и разговоры по телефону за рулем.

Во время "охоты" на дорогах увеличится количество патрулей, нарушителей будут обнаруживать и с помощью дронов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на auto.dziennik.pl.

Водителей будут проверять на все возможные нарушения

Водителей предупреждают, что на дорогах будут действовать полицейские автомобили без опознавательных знаков. Нарушителей будут выявлять полицейские из команд SPEED. Их основная задача – выявить водителей, которые превышают скорость, управляют авто в нетрезвом состоянии, разговаривают по телефону за рулем, совершают обгон в запрещенных местах. Патрули будут проверять, перевозят ли детей в автокреслах и пристегнуты ли все поясами безопасности.

Для контроля скорости будут задействовать полицейские авто без опознавательных знаков с видеорегистраторами, лазерные измерители скорости с фиксацией изображения, а также дроны.

За водителями будут следить и по поводу того, как они ведут себя в отношении пешеходов, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклистов.

Дорожная полиция будет обращать внимание на техническое состояние автомобилей. К примеру, работают ли фары, в каком состоянии шины. В Польше обязательно круглосуточно ездить при включенном свете ближних фар.

"Невыполнение этого правила днем может привести к штрафу в размере 100 злотых (909 грн) и 2 штрафным баллам. А когда транспортное средство двигается без включенного света ночью, это уже 6 баллов и штраф в 300 злотых (2725 грн)", – предупредил спикер полиции Мариуш Циарка.

Если фары имеют серьезные повреждения, которые нельзя устранить на месте осмотра, полицейский забирает техпаспорт автомобиля и может наложить штраф в размере 3000 злотых (27 247 грн). Такое же наказание за стертые, старые, поврежденные шины.

Фото: Украинцы за рулем в Европе (gettyimages.com)

За какие нарушения самые строгие штрафы и баллы

В Польше есть 21 нарушение ПДД с 15 штрафными баллами, а за 30 баллов можно потерять водительское удостоверение. Например, достаточно дважды превысить скорость или попасться при разговоре по телефону во время движения.

К примеру, за непропуск пешехода на переходе предусмотрен штраф в 1500 злотых. Так же – обгон на переходе.

"Каждое из этих нарушений означает добавление 15 штрафных баллов на счет водителя. В случае рецидива еще 15 баллов. Штрафы – это результат 30 баллов и лишение водительских прав", – объясняют в полиции.

К слову, превышение скорости на 30-70 км предусматривает штрафы в 800-2500 злотых (7266-22706 грн) и 9-15 штрафных баллов. При повторном нарушении штраф – до 5000 злотых. Управление в нетрезвом состоянии также предусматривает штраф в 2500 злотых.

Максимальный штраф, который может выписать сотрудник полиции – 5000 злотых. Зато в суде можно получить наказание до 30000 злотых (272 478 грн).

Напомним, мы писали,как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии.

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