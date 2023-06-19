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Новые правила. Как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии

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Понедельник 19 июня 2023 17:07
Новые правила. Как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии Фото: Управление автомобилем в Европе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С июля в Германии вступают в силу новые правила использования автомобилей с украинскими номерами. Вместо смены учета для владельцев вводится техосмотр транспортных средств.

Что нужно знать водителям, управляющим своим автомобилем в Германии больше года, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на памятку Федерального министерства транспорта и цифровизации Германии.

В первую очередь беженцам нужно получить специальное разрешение на временное продление пользования украинским номерным знаком. В заявлении нужно указать, что человек не хочет постоянно находиться в Германии. Обязательные условия получения разрешения:

  • страхование транспортного средства;
  • сертификат о проверке безопасности транспортного средства;
  • декларация, что транспортное средство не будет находиться в Германии постоянно.

Соответсвующее разрешение необходимо всегда хранить в транспортном средстве. Документ предоставляется позже до 31 марта 2024 года и только в течение длительности пограничного страхования. Исключительное разрешение действует на территории ФРГ.

Незастрахованный автомобиль могут конфисковать. Водитель должен иметь при себе "Зеленую карту" или подтверждение приобретения пограничной страховки и предъявлять это во время проверки.

Заявление на освобождение от регистрации можно подать в органы государственной регистрации. Важное условие: если регулярное местонахождение автомобиля – не в Германии. В противном случае автомобиль должен быть срочно зарегистрирован в Германии.

Немецкая регистрация станет обязательной с 1 апреля 2024 года.

Украинские автомобили освобождаются от налогообложения сроком до одного года. При выезде и возврате годовой срок начинает отсчитываться снова. Через год налогообложение в 186 евро возобновляется.

Напомним, мы писали, за что могут штрафовать водителей в Польше.

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