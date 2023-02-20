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Эвакуацию в Германию продлили еще на месяц: условия поездки

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Понедельник 20 февраля 2023 13:25
Эвакуацию в Германию продлили еще на месяц: условия поездки Фото: Вокзал в Ганновере (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Немецкое правительство организует бесплатный поезд для украинских беженцев из Польши в Германию. Доехать можно из польского Перемышля в немецкий Ганновер.

Бесплатные рейсы будут доступны также в марте, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

Поезд будет отправляться из соседней страны по нечетным датам в марте. По дороге предусмотрена только одна транзитная остановка – во Франкфурте-на-Одере. В обратном направлении в Польшу состав будет ехать без пассажиров.

График движения в марте:

  • Перемышль – отправление в 22:30;
  • Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) – 10:00 (+-1 час);
  • Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 час).

Украинцев ранее предупреждали о случаях фейковых продаж мест или гарантий приоритета посадки на поезд.

Эвакуацию в Германию продлили еще на месяц: условия поездкиФото: Гуманитарный поезд в Ганновер (t.me/railadventure)

Впрочем, билетов на этот поезд нет. Те, кто хочет выехать в Германию с целью эвакуации, должны ждать на платформе польской станции в нужное время. Сориентироваться на месте помогают волонтеры и работники Красного Креста.

При посадке действует приоритет: сначала люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

В Ганновере украинцы выходят из поезда на станции на окраине города. Там беженцев встречают сотрудники немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, полицейские и работники благотворительных организаций помогают прибывшим получить еду, первую помощь и предлагают временное жилье тем, кому некуда идти.

Напомним, мы писали, куда обращаться украинцам по приезду в Германию.

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