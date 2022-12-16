Зарплаты от 770 евро и перерывы. В Польше готовят перемены для работников

В Польше будут введены изменения в трудовое законодательство, касающиеся отношений между работодателями и работниками, а также оплаты труда.

Что изменится для тех, кто работает в Польше официально, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Минимальную зарплату увелиат в следующем году

В 2023 году работники в Польше смогут зарабатывать больше. Например, с 1 января 2023 года минимальная заработная плата будет составлять 3490 злотых, а минимальная почасовая ставка – 22,80 злотых. С 1 июля 2023 года минимальная зарплата плата вырастет до 3600 злотых (30 тысяч гривен или 770 евро), а почасовая ставка – 23,50 злотых (5 евро).

Повышение размера минимальной заработной платы означает более высокую оплату простоя, больший размер надбавки за работу в ночное время или повышенное выходное пособие в связи по сокращению.

Фото: Работа на складе (freepic.com)

О проверках на трезвость будут предупреждать через две недели

Работников в 2023 году могут проверять на трезвость – работодатели смогут инициировать такие профилактические проверки.

Для этого есть два условия:

только в случаях необходимости защиты жизни и здоровья работников или собственности;

работнику сообщат о проверке за 2 недели.

Сотрудников будут просить "подуть в трубочку" обычных тест-систем. Для этого проведут инструктаж и будут соблюдать правила обработки персональных данных.

Фото: В Польше введут проверки на трезвость (freepic.com)

Дополнительные перерывы будут оплачивать по тарифу зарплаты

Работник в Польше, у которого рабочий день длится более 6 часов, имеет право на перерыв не менее 15 минут. Такая норма остается и в новом году.

Однако если работник будет работать 9 часов, то будет иметь право на еще один перерыв минимум 15 минут. И на один перерыв больше сумеют уйти работники, у которых рабочая смена 16 часов. Это время работодатель должен включить в оплачиваемое рабочее время работника.



Работодатель может устанавливать один неоплачиваемый перерыв в работе продолжительностью до 60 минут – для того, чтобы работники могли поесть или решить личные дела. Такие перерывы обязательно прописываются в коллективном договоре или том виде трудового соглашения, который заключают с работником.

По новым нормам, работника должны проинформировать о его трудовых правах в течение первой недели со времени допущения к работе.

К слову, изменения в Трудовой кодекс, принятые Сеймом, должен утвердить Сенат Польши. Документ может быть возвращен на доработку. Согласованный вариант должен подписать президент. От этого будет зависеть, когда изменения вступят в силу в 2023 году.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше предоставляют жилье новым беженцам за 40 злотых в день.