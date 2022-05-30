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Скасовують всі рейси. Ізраїль відмовив авіакомпанії "Белавіа" в обслуговуванні літаків

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Понеділок 30 травня 2022 15:13
Скасовують всі рейси. Ізраїль відмовив авіакомпанії "Белавіа" в обслуговуванні літаків Фото: Літак авіакомпанії "Белавіа" (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Заплановані польоти за маршрутом "Мінськ-Тель-Авів" не відбудуться до кінця сезону

Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" скасовує раніше заплановані рейси за маршрутом "Мінськ-Тель-Авів" через відмову ізраїльської сторони в обслуговуванні літаків.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Авіаційна влада Ізраїлю відмовила "Белавіа" в обслуговуванні літаків в аеропорту Бен Гуріон, у зв'язку з чим авіакомпанія змушена скасувати раніше заплановані рейси до Тель-Авіу", — йдеться в повідомленні.
У "Белавіа" додали, що раніше в травні цього року в Ізраїлі компанії видали дозвіл на польоти і затвердили програму рейсів за новим розкладом: тоді технічна посадка мала відбуватися в Баку.
Авіакомпанія почала продаж авіаквитків на нові рейси, перший з яких був запланований вже 2 червня Але через відмову Ізраїлю авіакомпанія змушена скасувати всі заплановані рейси аж до кінця літнього сезону - 27 жовтня 2022 року, зазначили у "Белавіа".

Нагадаємо, авіакомпанія виконувала регулярні рейси з Мінська в Тель-Авів, починаючи з 1996 року. Цього літа "Белавіа" теж планувала літати в Ізраїль: маршрут хотіли перезапустити в червні. Однак до заборони Ізраїлю тривалість маршруту через санкції склала цілих дев'ять годин замість трьох.

Тим часом через санкції ще один маршрут "Белавіа" в анклав РФ став утричі довшим.

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