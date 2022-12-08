Остались без еды. Правительство Болгарии просят обеспечить питание украинцам

Украинские беженцы в Болгарии в государственных базах имеют крышу над головой, но уже три недели за них не оплачивают питание.

В связи с этим болгарский фонд написал открытое письмо временному правительству с просьбой возобновить финансирование, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.

"На государственных базах остались только самые незащищенные люди"

Система субсидирования проживания украинцев была введена предыдущим правительством, но в середине ноября временное правительство внесло поправки, чтобы финансировать только проживание без питания.

По состоянию на 8 декабря всего по этой схеме в Болгарии размещено 9903 украинца.

"Мы хотим верить, что даже сегодня у нас как нации есть силы, чтобы действовать нравственно и порядочно с людьми, которые нуждаются в нашей поддержке. Необходимо обеспечить питанием и теплом на зиму тех украинцев, которые находятся в госбазах и для которых наша помощь – единственный путь к достойному существованию", – говорится в письме фонда "Три женщины", который с марта занимается сбором гуманитарной помощи для украинцев.

В объектах размещения остались только самые незащищенные слои населения: люди без средств к существованию, с ограниченными физическими возможностями, со слабым здоровьем и многодетные матери. Они проживают в 30 км от населенных пунктов.

В письме говорится, что с решением временного правительства от 15 ноября государство полностью прекратило кормить беженцев.

"Мы с растущим беспокойством наблюдаем за ситуацией с уходом за людьми, которые нашли убежище в нашей стране от войны России в Украине, и считаем эту очередную приостановку гуманитарной программы неуместной и неадекватной", – написали авторы обращения.

Фото: Украинцы в Болгарии остались без гарантированного питания (gettyimages.com)

Места размещения не подходят для зимы

В фонде сообщили, что вместе с многими волонтерами прилагают все возможные усилия для сбора средств и снабжения беженцев предметами первой необходимости: продуктами питания, теплой одеждой и одеялами.

Также в письме говорится, что летние помещения, где размещают украинцев, не подходят для зимнего проживания.

Для некоторых объектов размещения местные власти организовывали временные решения. В регионе Варны администрация планирует доставку продуктов, но только до 23 декабря.

"Неужели мы оставим людей без еды в канун Рождества? Мы считаем, что правительство и гражданское общество должны действовать вместе и что помощь людям, спасающимся от войны, не может быть оставлена ​​исключительно в руках неправительственного сектора и граждан", – говорится в письме.

Волонтеры призвали временное правительство пересмотреть свои решения и не прерывать болгарскую традицию гостеприимства.

Напомним, мы писали, что отели Болгарии массово угрожали выселить украинских беженцев с 1 декабря.