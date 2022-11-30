ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отели Болгарии массово угрожают выселить украинских беженцев с 1 декабря: причины

Новина українською →
Среда 30 ноября 2022 14:48
Отели Болгарии массово угрожают выселить украинских беженцев с 1 декабря: причины Фото: Украинские беженцы в Болгарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тысячи украинских беженцев в Болгарии могут выселить на улицу с 1 декабря. О такой готовности заявили 20% гостиниц на черноморском побережье страны.

Это связано с тем, что в середине ноября Болгария прекратила финансирование питания для украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Болгарское правительство выделяет на проживание в отеле 7,5 евро для одного беженца в день. Но в эту сумму не включено питание. До октября на базовое меню выделялось 2,5 евро в день.

Сейчас отельеры требуют, чтобы государство продолжало "кормить" беженцев и обеспечивать доставку продуктов в объекты размещения.

Пока этим вопросом занимается Красный Крест – организация раздает продуктовые наборы гостиницам и правительственным базам, где размещаются украинские беженцы. Часть товаров была закуплена на средства государственной благотворительной кампании, а вторая передана в дар ОАЭ. Однако запасов еды у Красного Креста хватит на месяц.

В начале войны ЕС выделил властям Болгарии около 100 миллионов евро на покрытие расходов, связанных с кризисом беженцев.

Отели Болгарии массово угрожают выселить украинских беженцев с 1 декабря: причиныФото: Размещение украинцев на государственной базе отдыха (gettyimages.com)

По решению властей Болгарии украинцев с 15 ноября должны были переселить из отелей на государственные базы. После серии протестов украинцам разрешили остаться на местах, где они уже влились в местное общество.

Напомним, мы писали, что сотни беженцев в Болгарии остались без питания в отелях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария жилье для переселенцев
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Масштабные вызовы. Выдержит ли "УЗ" новый блекаут и что нужно знать пассажирам
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бизнес и продавать услуги за границу: что для этого нужно украинцам
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Елена Колченогова
Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Все мнения