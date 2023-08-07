Зависит от возраста и работы. Кто из украинцев планирует задержаться в Польше: опрос

Молодые беженцы чаще планируют задержаться в Польше еще год или дольше. Чем старше бежавшие от войны, тем больше из них хотят вернуться домой.

Кто из украинцев намерен остаться в Польше на более длительное время, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты миграционной платформы EWL.

В исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", которое провели миграционная платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета, эксперты сравнили портреты украинцев – планирующих остаться в Польше минимум на год и тех, кто хочет вернуться в Украину

Ранее намерение задержаться в Польше на более долгое время озвучивали треть украинских беженцев, а вернуться домой сразу после войны планировали 47% опрошенных.

Оказалось, что планы остаться в Польше разнятся в разных возрастных группах. К примеру, средний возраст беженцев, которые планируют задержаться в соседней стране – 34,3 года. А тех, кто планирует вернуться в Украину – 38,2 лет.

В целом намерения беженцев в возрастных группах опрошенных следующие:

18-25 лет: 21% хотят остаться в Польше, а 12% – вернуться в Украину;

26-35 лет: 26% намерены остаться, а 36% – вернуться в Украину;

36-45 лет: на 13% больше граждан Украины намерены остаться в Польше, чем тех, кто хочет вернуться домой;

от 45 лет: хотят остаться в Польше 5%, а вернуться домой 12%;

Оказалось, что 79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% – по специальности, а более половины выполняют работу ниже квалификаций (52%).

Среди тех, кто хочет вернуться в Украину, процент трудоустроенных украинцев ниже – 65%. Среди них меньше работают ниже квалификаций (46%) и у 24% есть работа соответственно специальности.

Среди украинских беженцев, которые намерены остаться в Польше, больше всего выходцев с севера Украины (33%), юга (28%) и центра (19%). Из этих регионов также наибольшая доля тех, кто планирует вернуться домой: с севера Украины – 50%, центра – 18% и юга (15%).

"В первые месяцы войны именно с севера, центра и юга выезжало больше украинцев в Польшу. Сейчас северные области Украины свободны, поэтому все больше украинцев возвращаются домой или ждут момента окончания войны, чтобы вернуться. После деоккупации Херсона в прошлом году мы наблюдали тенденцию, что часть украинцев также возвращались домой, но сейчас не все жители украинского Юга спешат это делать: часть этих территорий остается под российской оккупацией и сохраняется опасность из-за постоянных обстрелов на свободных или освобожденных территориях", – пояснила руководитель отдела легализации платформы EWL Мария Кузенко.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцев планируют оставаться в Польше на годы и обратиться за разрешением на пребывание.

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