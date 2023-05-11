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В Закарпатье зацвело экзотическое растение высотой с пятиэтажку: яркие фото

Фото: Глициния в Берегово (коллаж РБК-Украина/Власта Супруненко)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Берегово на Закарпатье зацвела глициния, которая выросла выше пятиэтажки. Экзотическая деревянистая лиана с ароматными сиреневыми соцветиями привлекает туристов.

Как выглядит едва ли не самая высокая глициния Украины, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на beregovo.today.

Глицинии в Украине выращивают только на побережье Крыма и в Закарпатье. В Берегово лиана растет рядом с многоквартирным домом более 20 лет.

Эти растения относятся к роду древовидных вьющихся растений семейства Бобовые, которые обычно произрастают в субтропических районах. Известно 9 видов рода глициния, но в садах выращивают только китайскую и японскую глицинию, или обильноцветущую.

"Глициния в Закарпатье хорошо растет, но почему-то раньше мало кто садил. Теперь знаю, что больше людей ищут рассаду, или прикапывают веточки и так укореняют. Цветет красиво весной, пока не появятся листочки – такова ее особенность: сначала появляются пышные соцветия", – рассказала РБК-Украина биолог Власта Супруненко, рядом с чьим домом растет редкая лиана.

Фото: Глициния в Берегово (предоставлены РБК-Украина/Олег Супруненко)

Цвет глицинии напоминает соцветие акации – растения из одного семейства. Вьющиеся побеги глицинии широко используются в Европе для украшения зданий. Сады с деревьями глицинии являются одним из самых больших туристических магнитов в Японии наравне с сакурами.

Напомним, мы писали, что в Закарпатье начинает цвести знаменитая Долина нарциссов.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье зацвела старейшая сакура области.

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