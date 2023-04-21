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На Закарпатье зацвела старейшая сакура области: яркие фото

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Пятница 21 апреля 2023 16:40
На Закарпатье зацвела старейшая сакура области: яркие фото Фото: Сакура в Мукачево (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Сезон цветения сакур в Закарпатье – в разгаре. На днях расцвела старейшая японская вишня региона, которая растет в Мукачево уже 97 лет.

Также начали расцветать сакуры на улицах Ужгорода, где стартовал "Сакура фест - 2023", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ужгородский горсовет.

Сакуры – туристический магнит Закарпатья

В Мукачево зацвела старейшая сакура области, которая была посажена в 1926 году – японская вишня по улице Владимира Фраткина, сообщает Мукачевский городской совет.

В городе цветут сакуры и по улице Ивана Маргитича, на площади Тараса Шевченко и на Ужгородской улице. В городе растут аж 8 000 деревьев японской вишни.

Фото: Самая старая сакура Закарпатья (facebook.com/mukachevo.rada)

11 лет назад при участии дипломатов из Японии на улице Яна Амоса Коменского посадили 202 деревьев японской вишни. Сейчас они покрылись обильным цветом.

В Ужгороде также начинается массовое цветение этих деревьев, являющихся туристическим магнитом региона. В городе начинается "Сакура фест – 2023". 22 и 23 апреля в Ужгороде для лучшего доступа к локациям с сакурами перекроют движение транспорта по улицам Александра Довженко и Ивана Крылова.

Фото: Цветение сакур в Ужгороде (facebook.com/BohdanAndriyivPolitics)

Туристический путеводитель "Туринформ Закарпатья" рекомендует наслаждаться красотой цветения сакуры в старой части города над Ужем. Начинать маршрут следует с площади Пушкина, по улице Довженко. Именно с этих локаций открывается великолепная панорама цветущих аллей.

Первая сакура в городе появилась в 1923 году, впоследствии в городе сажали аллеи на разных улицах. Сейчас в Ужгороде насчитывается примерно 5000 японских вишен, более половины из которых – в частных дворах.

Напомним, мы писали о самых ярких цветочных локациях в Киеве для фотосессий в апреле.

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