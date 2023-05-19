Вдвое дороже. Как будут работать детские лагеря в Украине этим летом

Детские лагеря в этом году будут работать как на западе Украины, так и в Киевской области и других относительно безопасных регионах. При этом стоимость детского отдыха существенно выросла.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказала председатель Ассоциации организаторов детского оздоровления, отдыха и туризма Ксения Ющенко.

Где и как будут работать детские лагеря летом 2023 года

Количество детских лагерей в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшилось – большинство из них, как и больших баз отдыха, сейчас находятся на оккупированных территориях – вся Херсонская и Донецкая область, рассказывает эксперт.

"Но лагеря открываются, работать будут. И в Киевской области, и весь запад. Многие платные лагеря, которые не открылись в Одессе, сделали выездной отдых – за границей, на Закарпатье", – говорит Ксения Ющенко.

По ее словам, цены в этом году намного выросли из-за подорожания продуктов и обслуживания, повышения зарплат.

"Есть лагеря, которые смогли оставить стоимость, как в прошлом году. Но большинство заведений повысили цены на 30-40%, есть и на 100%. Этим летом отдыхать будет дорого", – отмечает она.

Больше всего подорожали выездные и проектные лагеря (танцевальные, творческие, языковые), так как стоимость услуг баз и гостиниц, где они размещались, также возросла.

"Чтобы уменьшить стоимость смены, многие частные лагеря сделали их по 7 дней. Обычно оздоровительные смены в лагерях длятся 21 день, но не знаю, есть ли сейчас такие. Разве что в "Артеке" под Киевом", – отмечает Ксения Ющенко.

Фото: Отдых в детских лагерях подорожал (gettyimages.com)

Она добавляет: самый дешевый лагерь, который пока видела – 15 тыс. грн за смену от 12 дней, самые дорогие – по 40 тыс. грн.

Как лагеря заботятся о безопасности во время войны

Лагеря имеют укрытия и во время воздушной опасности должны спускать детей туда, отмечает эксперт. Их обустроили еще в прошлом году, зимой лагеря работали с укрытиями.

"У кого как: где-то обустроены подвальные помещения, где-то поблизости есть бомбоубежище, кто-то использует правило двух стен. Надо чтобы родители звонили и спрашивали, что обустроено", – объясняет наша собеседница.

Также в этом году есть программы организации лагерей за границей.

"У нас в мае завершилась полугодовая программа лагеря в Румынии. Также есть социальные проекты в Испании. В Турции год работает лагерь для детей, у которых нет родителей. Это все за счет благотворительных фондов, частных предпринимателей", – рассказывает она.

Фото: В лагерях обустроены укрытия (gettyimages.com)

Такие лагеря нужно искать через фонды. Также откроются некоторые коммунальные лагеря – родителям следует обращаться в соцзащиту, чтобы узнать возможность такого отдыха.

"Каждый лагерь делает скидки для переселенцев, есть бесплатные места. Также для детей, чьи родители сейчас на войне. Об этом нужно спрашивать непосредственно в лагерях", – добавляет Ксения Ющенко.

Напомним, мы писали, что для детей в Карпатах откроют бесплатный летний лагерь.

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