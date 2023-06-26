Защита своих прав. Как украинские беженцы меняют правила в других странах

Миллионная волна беженцев из Украины заставила другие страны адаптировать свре законодательство для приема людей. В некоторых случаях украинцы добились от властей дополнительных изменений правил.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как украинские беженцы меняют законы в других странах.

В Германии упростили процедуру техосмотра автомобилей беженцев

Германия – на первом месте по числу украинцев, которые получили временную защиту и остаются в стране. Всего – немного более 1 млн человек.

Многие беженцы пребывают в этой стране более года, и, согласно правилам, должны были перерегистрировать свои автомобили и получить немецкие номера.

Однако министерства транспорта земель Германии договорились, что для украинских беженцев в Германии будет введен техосмотр их автомобилей, которые находятся в стране более года. Проверка исправности будет проходить по упрощенной процедуре.

Раньше получение сертификатов соответствия техническим нормам ЕС для украинцев составило большую проблему и могло стоить сотни евро, а для некоторых автомобилей из США такая сертификация практически невозможна.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Теперь транспортные средства не будут проверять на соответствие техническим требованиям, которые действуют в Германии и ЕС. Украинские автомобили будут проверяться на безопасность для участников дорожного движения и соблюдение норм вредных выбросов в атмосферу.

В Британии украинцы добились изменения правил для водителей

Правительство Британии упростило правила дорожного движения для украинских беженцев. Им больше не нужно тратить тысячи фунтов на фары и другие необходиые модификации по местным стандартам.

Министерство транспорта заявило, что беженцам разрешат некоторые изменения, например, наклейки корректировки света на фары.

Беженцам было не по карману необходимое переоборудование, поэтому член парламента Ромси и Северного Саутгемптона Кэролайн Ноукс написала правительству письмо по поводу этой проблемы.

"Дополнительные расходы и трудности не должны мешать им. Достаточно тяжело покинуть свой дом и бежать в безопасное место, поэтому я рада, что правительство вмешалось и изменило требования", – сказала политик.

Фото: Беженцы в Британии (gettyimages.com)

В Швейцарии беженцы подали в суд из-за выплат

Украинские беженцы в Швейцарии подали в суд на местные власти из-за низких социальных выплат. В кантоне Люцерн финансовая помощь в два раза ниже, чем в других регионах страны.

39 беженцев объединились и наняли адвоката, чтобы подать в суд на власти кантона за выплаты, которых недостаточно для проживания. Расходы взял на себя политик Урбан Фрай.

По подсчетам адвоката, из 1500 франков, выделенных властям, на социальные выплаты приходится фиксированная ставка 550 франков, однако в кантоне Люцерн до беженцев доходит только 350 франков, если они живут в кантональном жилье.

Отмечалось, что семья из трех человек в Люцерне получает 1070 франков, тогда как украинские беженцы в Цюрихе получают примерно на 200 франков больше, а в Базеле – примерно на 500 франков больше.

Власти кантона отказались комментировать разбирательство, но сообщили, что находятся в процессе пересмотра подходов в области финансовой поддержки беженцев.

Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)

В США разрешение на работу сделали бесплатным

В ноябре 2022 года украинские беженцы в США получили право не платить за разрешение на работ.у До этого тысячи людей заплатили за документ по 410 долларов.

Юристы обратились в Службу гражданства и иммиграции США в мае 2022 года, чтобы запросить изменение политики и сделать разрешения на работу бесплатными для украинских беженцев. В сентябре 2022 года адвокаты от имени украинцев подали в суд.

Отмечалось, что по законам США беженцы не обязаны получать разрешение на работу. Но если они хотят получить разрешение, оно предоставляется бесплатно.

Напомним, мы писали, как пользоваться автомобилями с украинскими номерами в Германии.

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