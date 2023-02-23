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Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый список

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Четверг 23 февраля 2023 12:35
Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый список Фото: Украинцы в аэропорту Тегель в Берлине (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Убежище в Германии получили более миллиона украинцев. Хотя социального жилья в стране мало, список земель, где принимают наших беженцев, увеличился.

К концу февраля украинцев принимают в 8 федеральных землях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую благотворительную ассоциацию Ukrainian Future.

В каких землях украинцев принимают в лагеря

Сначала украинские беженцы прибывают в лагеря в Германии, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. Эти пункты временного приема имеют условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.

По состоянию на 21 февраля украинских беженцев принимали в следующих лагерях:

  1. Берлин – Tegel (старый аэропорт);
  2. Бавария: Ergolding Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);
  3. Тюрингия – Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
  4. Саксония: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
  5. Баден-Вюртемберг:
  • Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
  • Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
  • Freiburg (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);
  • Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – для сидящих и лежачих людей с инвалидностью;
  • Ulm (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
  1. Нижняя Саксония: Hannover Messehalle (Halle 27, Messegelände, 30521 Hannover);
  2. Гессен: Gießenн Ankunftshalle, Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen;
  3. Северный Рейн-Вестфалия: Bochum (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);
  4. Шлезвиг-Гольштейн: Neumünster (Haart 148, 24539 Neumünster).

Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый списокФото: Временный лагерь в Германии (gettyimages.com)

На странице ассоциации говорится, что Гамбург официально не принимает беженцев.

"Гамбург без жилья, где возможна прописка, не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают – как повезет. Но на прошлой неделе и без прописки некоторых приняли", – обращают внимание новоприбывших.

Напомним, мы писали, как беженцам получить разрешение на смену места жительства в Германии.

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