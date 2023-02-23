Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый список
Убежище в Германии получили более миллиона украинцев. Хотя социального жилья в стране мало, список земель, где принимают наших беженцев, увеличился.
К концу февраля украинцев принимают в 8 федеральных землях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую благотворительную ассоциацию Ukrainian Future.
В каких землях украинцев принимают в лагеря
Сначала украинские беженцы прибывают в лагеря в Германии, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. Эти пункты временного приема имеют условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.
По состоянию на 21 февраля украинских беженцев принимали в следующих лагерях:
- Берлин – Tegel (старый аэропорт);
- Бавария: Ergolding Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);
- Тюрингия – Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
- Саксония: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
- Баден-Вюртемберг:
- Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
- Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
- Freiburg (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);
- Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – для сидящих и лежачих людей с инвалидностью;
- Ulm (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
- Нижняя Саксония: Hannover Messehalle (Halle 27, Messegelände, 30521 Hannover);
- Гессен: Gießenн Ankunftshalle, Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen;
- Северный Рейн-Вестфалия: Bochum (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);
- Шлезвиг-Гольштейн: Neumünster (Haart 148, 24539 Neumünster).
Фото: Временный лагерь в Германии (gettyimages.com)
На странице ассоциации говорится, что Гамбург официально не принимает беженцев.
"Гамбург без жилья, где возможна прописка, не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают – как повезет. Но на прошлой неделе и без прописки некоторых приняли", – обращают внимание новоприбывших.
Напомним, мы писали, как беженцам получить разрешение на смену места жительства в Германии.
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