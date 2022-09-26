"Если не смогли дома". Беженцев в Польше будут учить украинскому языку

Значительная часть украинцев, нашедших временное убежище в Польше, общаются между собой на русском языке. Это связано как с тем, из каких регионов прибыли беженцы, и тем, что среди них много жителей городов.

В Польше предложили обучать детей из таких семей украинскому языку, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl .

"Важно строить Украину заново на родном языке" – польский чиновник

В Мазурском воеводстве Польши состоялся маршальский съезд, на котором обсуждались вопросы, связанные с беженцами и организацией обучения и опеки для украинских детей.

Вице-маршалок Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч обратил внимание на язык общения беженцев и назвал это большой проблемой.

"Важно строить Украину заново на родном языке. Эти дети должны вернуться, чтобы совместно творить украинское общество. И мне, и, пожалуй, всем нам было бы очень важно построить Украину заново на родном языке. Для меня непонятно, как создавать ее на русском. Если они не смогли выучить украинский на востоке Украины, может быть, пусть учатся в Польше?", - сказал он.

Фото: Поддержка Украины в польском городе Быдгощ (unsplash.com/szymon-shields)

Мирон Сыч спросил министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека, будут ли предприниматься какие-либо шаги в этом направлении.

Министр отметил, что учить украинскому языку наших беженцев должна украинская сторона: это можно сделать с помощью различных средств, например тех, которыми руководит его министерство.

"Я говорю об общественных организациях и мультигенерационном образовании. Вы идеально подходите по этой программе. Вы можете собрать эти средства и научить детей украинскому ", - отметил Чарнек.

По словам министра, основная задача его ведомства – позаботиться о том, чтобы украинские дети были в рамках польской системы образования, а в ней, как известно, польский язык является обязательным.

На каком языке говорят украинцы с востока: ответ консула

Засилье русского языка является проблемой для Украины, отметил Артем Валах, генеральный консул Украины в Люблине, присутствовавший на маршальском съезде. Впрочем, согласно законодательству, государственный язык в Украине один – украинский.

По словам дипломата, украинцы с востока Украины владеют украинским языком.

"Я сам из Харькова. Я приглашаю вас убедиться", – сказал он.

Образованием украинцев в Польше занимаются основательно. По словам Пшемыслава Чарнека, на обучение и опеку украинских детей было потрачено 980 млн. злотых – это примерно 206,2 млн. евро. Кроме того, недавно было принято решение пожертвовать еще 50 миллионов злотых (10,5 млн. евро) на учебники для маленьких украинцев.

Напомним, мы писали, как поляки относятся к нашим беженцам.