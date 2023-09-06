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Wizz Air начала распродажу билетов с большой скидкой: условия акции

Фото: Самолет авиакомпании Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air начала распродажу билетов со скидкой 20%. Акция продлится 6 и 7 сентября в честь 20-летия основания авиаперевозчика.

Скидки будут действовать на рейсы в течение полугода – 15 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Скидка распространяется на любой тариф, но не включает в себя административный сбор и дополнительные услуги. Купить билеты дешевле можно будет на весь период до 21 марта, кроме рождественских каникул – с 15 декабря по 9 января. В эти дни самолеты хорошо заполняются благодаря новогодним праздникам.

Для получения скидки не нужно вводить промо-код. Если выбранный рейс включен в распродажу, то при бронировании билетов на сайте Wizz Air или через мобильное приложениескидка появится автоматически. Рейсы со скидкой будут отображены со знаком "%" на синем фоне.

Стоимость перелетов составит от 14 евро. Например, из Варшавы в Брюссель можно будет полететь за 21 евро, в Париж – за 25 евро. Из Катовице в Барселону или Афины – за 20 евро. Из Гданьска в Абердин в Шотландии – за 19 евро, в Дортмунд (Германия) – за 17 евро. Перелет из Вильнюса в Лондон обойдется в 14 евро, а в Рим – в 21,5 евро.

Лоукостер Wizz Air основан в сентябре 2003 как венгерская авиакомпания. Основным инвестором выступил американский фонд Indigo Partners. Первый самолет Wizz Air улетел в мае 2004 года из аэропорта Катовице.

Напомним, мы писали, как добраться до одного из крупнейших аэропортов Польши, где базируется Wizz Air.

Также мы рассказывали, с каким лоукостером летать подешевле и какие цены Ryanair и Wizz Air.

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