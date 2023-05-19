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"Буду считать предателями". В Грузии призывают не обслуживать российских туристов

Фото: Протесты в Тбилиси (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Россия возобновила авиасообщение с Грузией. 19 мая в аэропорту в Тбилиси приземлился первый за 4 года самолет из Москвы. Рейс выполнила российская авиакомпания "Азимут".

Однако российским туристам в Грузии не рады – представители турбизнеса призывают коллег не обслуживать россиян. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу в Facebook организатора туров Омари Джолия.

Он сообщил, что перед прилетом самолета в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта имени Шота Руставели, здание оцепили полицейские. В самом Тбилиси проходит акция протеста.

"Когда братский народ Украины истекает кровью, когда гибнут украинские дети, когда окупировано 20% територии Грузии, когда каждый день происходит ползучая окупация Грузии, считаю всех гидов, которые будут обслуживать граждан россии, предателями", – обратился к коллегам представитель грузинского туристического бизнеса.

Фото: Самолет авиакомпании "Азимут" (wikimedia.org/Anna Zvereva)

Также Омари Джолия призвал отели и рестораны не принимать россиян.

"Всех отельеров и рестораторов туда же в список предателей. Нет окупантам на нашей земле. Жрите хинкали и хачапури в москве. Это моя личная гражданская позиция. За деньги родину и своих украинских братьев не продаю", – написал он.

Напомним, мы писали, что в Грузии сел первый за 4 года самолет РФ. В Тбилиси проходят протесты.

Также мы рассказывали, как за год войны Европа ограничила въезд россиянам.

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