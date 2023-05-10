"Вас здесь не ждут". Как за год войны Европа ограничила въезд россиянам

Широкомасштабное вторжение России в Украину привело ко многим ограничениям по путешествиям россиян в Европе. Большинство европейских стран наложили на перемещение владельцев российских паспортов строгие ограничения.

Прежде всего санкции затронули туристические поездки. Целый список стран ограничил въезд путешественникам. Также документы рассматриваются существенно дольше, а визовые сборы выросли в цене.

Едва ли не самые строгие ограничения ввели страны Балтии и Польша.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны", – заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, с какими ограничениями сталкиваются граждане страны-оккупанта в Европе сейчас.

Без виз для туризма. Какие ограничения для россиян ввели страны ЕС

Бельгия

С 24 августа 2022 года граждане России могут подавать документы на получение долгосрочной визы только через ряд визовых центров, а прием краткосрочных документов на шенгенскую визу от туристов из РФ прекращен, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Болгария

Осенью прошлого года власти Болгарии приостановили выдачу россиянам краткосрочных виз (типа C). С этого времени визовая политика страны в отношении граждан РФ не менялась.

Чехия

С 3 апреля 2023 года власти Чехии объявили, что граждане России еще год не смогут получить визу или вид на жительство в стране. Действующий запрет на выдачу виз и вид на жительство владельцам паспортов России и Беларуси будет продлен до 31 марта 2024 года.

Однако россияне и белорусы, которые уже являются резидентами Чехии, могут продлевать или возобновлять виды на жительство или долгосрочные визы.

Фото: Чехия активно поддерживает Украину и одной из первых ввела ограничения для россиян (Getty Images)

Дания

Страна приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией в сентябре 2022 года и перевела владельцев российских паспортов в так называемую категорию 5. Туда также входят граждане Афганистана, Эритреи, Ирака, Пакистана, России, Сомали и Сирии. Это граждане, считающиеся в Дании группой повышенного риска по нелегальной миграции. Поэтому к ним применяются более строгие правила выдачи виз.

Посольство Дании в Москве прекратило свою деятельность в октябре прошлого года, и с тех пор заявители на получение виз и виды на жительство должны обращаться по этим вопросам в другие места. Ограничения ужесточились и в этом году: россиян лишили права подавать заявку на предоставление убежища в Дании.

Эстония

Власти Эстонии применили одни из самых строгих ограничений в отношении граждан России, наложив запрет на поездки в целях бизнеса и туризма с краткосрочными шенгенскими визами, выданными в Эстонии. Санкция действует с августа прошлого года. Студенты из России, которые учатся в Эстонии – единственные, кому разрешили подавать заявки на продление вида на жительство сроком на один год.

Также правительство Эстонии запретило въезд гражданам России с шенгенской визой, выданной другими странами. Такое же решение приняли Латвия и Литва. Есть исключения. В частности, для тех, кто едет навестить семью.

Финляндия

Власти существенно сократили возможность записи на подачу для россиян для разных категорий: с целью туризма, образования и других.

С осени прошлого года Финляндия ограничила гражданам России с шенгенскими визами въезд в страну с транзитной или туристической целью, за исключением граждан России, имеющих виды на жительство, выданные Финляндией, ЕС или Швейцарией.

Фото: Большинство стран ЕС тем или иным образом ограничивают путешествия граждан РФ (Getty Images)

Франция

Страна приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября 2022 года. С тех пор с граждан России, обращающихся за краткосрочной визой, взимается двойная сумма сбора. Они должны заплатить 80 евро вместо 35 евро, а время рассмотрения заявок увеличено с 15 до 45 дней.

Ирландия

Ирландия обязывает граждан России и Беларуси предоставлять визу для краткосрочного пребывания в Ирландии, независимо от наличия действительной краткосрочной визы Великобритании.

Латвия

С 5 августа 2022 года власти перестали принимать от россиян визовые заявления, а также отказали в выдаче новых видов на жительство или продлении существующих. Ввели тщательные проверки на границе, требуют дополнительные документы.

Визовый сбор для них увеличили с 35 евро до 80 евро, вырос и срок оформления виз. Многократные визы будут выдаваться гораздо реже. Заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

Разрешение на проживание, связанное с инвестициями, также приостановлено для граждан России и Беларуси с 21 ноября 2022 года, а с 15 декабря, российские граждане лишены права продолжать статус постоянного проживания в Латвии.

Нидерланды

С весны прошлого года правительство Нидерландов приостановило выдачу краткосрочных виз в своем консульстве в Москве.

Литва

С 20 сентября 2022 года гражданам России запрещен въезд в Литву, за исключением только определенных категорий.

Фото: Литва – в лидерах среди стран ЕС по поддержке Украины. Также там ввели одни из самых жестких ограничений по въезду россиянам (Getty Images)

Норвегия

Страна приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Как и в случае с Францией, при обращении за визами россияне вынуждены платить повышенные сборы, а время рассмотрения заявок продлено с 15 до 34 дней. Также для граждан страны-оккупанта отменяются многократные визы.

Польша

С прошлого года Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией запретили россиянам въезд наземным транспортом через внешнюю границу с экономической, спортивной, туристической или культурной целью. Въехать в Польшу смогут только россияне, которые прибывают с гуманитарной целью, а также диссиденты, владельцы вида на жительство, участники перевозки товаров и члены дипломатических миссий.

Румыния

Туристические и деловые визы пока не выдаются в консульствах Румынии в Москве.

Испания

Правительство Испании более года назад приостановило прием заявок на получение виз и разрешений для предпринимателей, инвесторов и бизнес-проектов из России.

Напомним, российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных дотаций. Из-за дефицита бюджета авиаотрасль недополучила 1,5 млрд рублей.

Также российская авиакомпания "Аэрофлот" начала допускать к перевозке пассажиров самолеты, у которых отсутствует часть обшивки на крыле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.