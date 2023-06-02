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Потеря статуса и льгот. Как подать жалобу польскому омбудсмену

Фото: Учреждение социального обеспечения в Польше (facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше все чаще сталкиваются с безосновательным лишением статуса UKR, медицинского обеспечения и выплат. Для защиты своих прав они могут обращаться к польскому омбудсмену.

Кто может подать жалобу на деятельность учреждения и куда обращаться, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Минреинтеграции.

Как подать жалобу на деятельность учреждения

Обращаться к уполномоченному по правам человека могут не только граждане Польши, но и иностранцы, желающие подать жалобу на деятельность польского учреждения. Также – группа лиц или организация.

Для того чтобы отправить обращение, есть несколько способов:

  • написать по электронному адресу: biurorzecznika@brpo.gov.pl;
  • отправить письмо в конверте по адресу: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  • заполнить онлайн-форму.

Если возникают вопросы, касающиеся оформления запроса или дополнительных документов, можно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру: (+ 48) 800 676 676 для уточнения информации.

При подаче запроса необходимо:

  • указать имя, фамилию, обратный адрес;
  • изложить суть вопроса о нарушении прав;
  • к каждому письму добавить необходимые документы (копии или выписки).

Где находятся офисы омбудсмена и территориального уполномоченного

  • Варшава. Офис омбудсмена

Адрес: Aleja Solidarności 77, 00-090, (+ 48) 22 55 17 700.
График приема посетителей: понедельник с 09:00 до 17:00, со вторника по пятницу с 09:00 до 15:00.

  • Гданьск. Территориальный уполномоченный

Адрес: ул. Chmielna 54/57, 80-748, (+ 48) 58 764 73 02, (+ 48) 58 764 73 06.
График приема посетителей: понедельник с 10:00 до 17:00, со вторника по четверг с 09:00 до 15:00.

  • Катовице Территориальный уполномоченный

Адрес: ул. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032. (+ 48) 32 72 86 800.
График приема посетителей: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник – с 10:00 до 17:00.

  • Вроцлав. Территориальный уполномоченный

Адрес: ул. Wierzbowa 5, 50-056. (+ 48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.
График приема посетителей: понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 15:00, среда – с 10:00 до 17:00.

Напомним, мы писали, что польский омбудсмен по правам человека Марцин Вячек выяснил, почему в последнее время украинцы теряют статус временной защиты.

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