Не за все деньги мира. Как организовать отдых в Буковеле дешевле

Буковель в Ивано-Франковской области – самый популярный горнолыжный курорт Украины с развитой инфраструктурой. В то же время и цены на отдых в этой локации бывают самые высокие в Карпатах.

Как можно организовать более дешевый отпуск в Буковеле зимой, РБК-Украина рассказал основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

В Полянице жилье может быть на 30% дешевле

Курорт Буковель – это несколько jотделенная часть населенного пункта Поляница, рассказывает Алексей Войцеховский. Но жилье в Полянице дешевле, чем на самом курорте.

"Потому что Буковель – это больше коттеджные городки или отели, а в Полянице есть обычные частные усадьбы, небольшие дома, в которых жилье будет немного дешевле. Если сравнивать подобное жилье – коттедж на территории Буковеля и дом на въезде в Поляницу или в стороне от основных подъемников, то стоимость будет отличаться до 30%", – говорит специалист.

Он объясняет: село Поляница небольшое – максимум 5 км от одного к другому краю.

"Поляница достаточно узкая – там вдоль дороги с двух сторон частные дома, а уже потом начинается более широкая зона курорта с большими отелями. В этой более узкой зоне проживание будет гораздо дешевле", – отмечает знаток.

При этом самое большое расстояние до подъемников будет 2-2,5 км.

Фото: Курорт Буковель (unsplash.com)

Более дешевое жилье можно найти на разных платформах

Если человек планирует организовать отдых дешевле, то стоит искать бюджетное жилье на разных платформах, отмечает Алексей Войцеховский.

"Например, Booking является самым безопасным ресурсом для бронирования жилья, но там больше размещены заведения среднего и выше среднего ценового сегмента. Также все владельцы жилья, размещавшие свои предложения на этом ресурсе, до войны прибавляли 15% к цене, поскольку такая была комиссия сайта", – делится он.

В то же время, следует быть готовым, что большинство владельцев жилья на новогодний и праздничный периоды берут предоплату даже через Booking, потому что в случае отмены бронирования владелец теряет самые дорогие дни в году.

"С начала военного положения Booking не позволяет регистрировать новые отели или усадьбы, поэтому многих новых объектов там нет. В Карпатах за последние 2-2,5 года появилось очень много нового жилья. Бывает, что владельцы старых объектов покупают землю или на своих участках достроили много новых зданий. Потому что спрос большой – и на постоянное проживание и на отдых", – объясняет ситуацию эксперт.

Он подсказывает: искать и бронировать жилье можно еще через Airbnb, соцсети.

"Некоторые пользуются сайтами-каталогами – например, локальные yaremcha.com, karpaty.info, другие. На сайтах более-менее безопасно бронировать жилье. Например, мы не размещаем новые объекты на сайтах, пока владельцы не покажут учредительные документы", – отмечает Алексей Войцеховский.

Он советует с осторожностью относиться к бронированию через Olx, потому что там можно попасть на объявления мошенников.

Фото: Катание в Буковеле (unsplash.com)

Стоит выбирать "спутники" Буковеля

Если человек едет на отдых на собственном транспорте и хочет отдохнуть подешевле, то стоит не ехать в Поляницу, а выбрать Яблуницу, Татаров или Микуличин.

"Это три ближайшие "спутника Буковеля", в которых жилье будет дешевле до 50% по сравнению с курортом. Там будет тише, не будет таких пробок. Мы в 2021 году ездили в Яблуницу, там было очень уютно и тихо. Когда выезжали в Буковель, от поворота в Татарове до паркингов уже начинался поток машин", – рассказывает специалист.

"Если человек может себе позволить жить возле подъемника, тогда не стоит рассматривать окрестности. Но если нужно немного сэкономить, то эти три населенных пункта – очень удачный выбор. Там есть магазины, колыбы, где можно поесть в 2-3 раза дешевле. Это уже по собственному опыту", – говорит он.

Алексей Войцеховский вспоминает, что втроем ели в Буковеле в нескольких разных ресторанах. Заказывали простые блюда: грибной суп, деруны, вареники или банош с брынзой.

"Такой обед меньше тысячи гривен не будет. А сейчас эта сумма, пожалуй, на двух человек. А уже в Яблунице, Татарове, Микуличине мы ели по 180-200 грн на человека, заказывая то же самое", – делится он.

Фото: Люди будут ехать в Карпаты, потому что соскучились по лыжам (unsplash.com)

Осталось ли свободное жилье вокруг Буковеля

Сейчас мест еще много, потому что только заканчивается межсезонье, говорит Алексей Войцеховский.

"Заселены разве что самые модные отели и усадьбы. В телефонном разговоре многие владельцы говорят, что у них еще пусто и это нормально. А вот на новогодний период – с 25 декабря и дальше – уже много жилья забронировано", – рассказывает он.

Начиная с 23 декабря, цены на проживание начинают расти. Если человек бронирует жилье с 23 декабря по 5 января, то с 23-го по 27-е будет одна цена, затем новогодние три дня ему посчитают по самой высокой цене, а со 2 января цена будет, как с 23 по 28 декабря, объясняет специалист.

"Более половины вариантов жилья уже забронировано. Люди начинают бронировать новогодний отдых еще с октября. В прошлом году декабрь был без снега, а сейчас уже заснежило. Поэтому есть надежда, что зима будет снежной, и люди будут ехать в Карпаты за любые деньги, потому что многие в прошлом году не смогли отдохнуть и соскучились по лыжам", – отмечает он.

Напомним, мы писали, сколько стоит комфортно отдохнуть в Карпатах зимой. Бюджет отпуска зависит от выбранного региона.

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