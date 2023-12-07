Развлечения и жилье. Сколько стоит комфортно отдохнуть в Карпатах зимой

Отдых в Карпатах зимой может стоить немало, если учесть стоимость проживания, питания и развлечений. Но бюджет отпуска зависит и от выбранного региона.

Сколько нужно предусмотреть средств для отдыха в Ивано-Франковской области и Закарпатье, РБК-Украина рассказала заместитель директора туристической компании "Відвідай" Маричка Касьянова.

Курорт Пилипец в Закарпатье: жилье от 700 грн

Один из известных горнолыжных курортов в Закарпатье – Пилипец. Самые высокие трассы – на высоте более 1400 м (с вершины горы Гимба). На курорте есть около 20 км лыжных трасс разной сложности, внетрассовые спуски для фрирайдеров, маршруты для беговых лыж, работают 7 подъемников. Пилипец называют "бюджетной версией Драгобрата" – самого высокогорного курорта Украины.

Маричка Касьянова рассказывает о бюджете отдыха в Пилипце. В частности, приводит пример стоимости поездки на курорт из Львова.

"От Львова до Пилипца – 200 км в одну сторону. Если вы едете на легковом автомобиле, горючее обойдется примерно в 1200 гривен. Если ехать на поезде, не очень сильно сэкономите для семьи, потому что маршрут Львов-Воловец может стоить в пределах 200-250 гривен", – говорит она.

Но от Воловца до Пилипца придется взять такси, что обойдется еще в 500-600 грн. Из Львова можно добраться и автобусом – от 200 грн.

В Пилипце туристы могут проживать в частном секторе и гостиницах.

"Сейчас есть усадьбы, которые не хуже гостиниц, с душем и туалетом в номере. Такое проживание обойдется в среднем 350 гривен с человека. Для семьи номер в сутки выходит в среднем 700 гривен", – рассказывает Маричка Касьянова.

Фото: Пейзажи на курорте Пилипец (booking.com)

Питание в усадьбах обычно предлагается в формате завтрака и ужина. Средняя стоимость завтраков – 120 грн с человека, ужина – 150-170 грн.

"Отели в Пилипце немного дороже – за номер нужно будет выложить 1100-1200 гривен без завтрака. Это зависит от класса гостиницы и расстояния до склонов, водопада Шипот. Если гостиница в начале села и придется больше ездить и ходить, то стоимость будет немного ниже. В самой дорогой гостинице номер обойдется в 4-5 тысяч гривен в сутки", – обращает внимание специалист.

Сколько стоят развлечения для туристов в Пилипце

Курорт Пилипец бюджетный по сравнению с Буковелем и на уровне досуга, обращает внимание специалист. Например, вход на территорию водопада Шипот стоит 20 гривен со взрослого, с детей – 10 грн.

"Обзорную канатную дорогу будут запускать – думаю, она будет в пределах 200 гривен туда и обратно. Но если вы в Пилипце на собственном авто, можете поехать в Межгорье. Там есть канатная дорога, стоимость которой 150 гривен с человека, а дети до 6 лет бесплатно. Совсем недалеко оттуда озеро Синевир, до которого легко доехать на машине", – рассказывает Маричка Касьянова.

По ее словам, вход к озеру стоит 60 грн для взрослых, 30 грн – для школьников. Сопровождение экскурсовода обойдется примерно в 700 грн.

"Рядом в 4-5 км с детьми интересно посетить реабилитационный центр бурых медведей. Цены такие же – 60 и 30 гривен", – говорит она.

Вблизи Синевира и Шипота есть колыбы, которые предлагают традиционные блюда: банош, грибной суп, бограч и подобное. На одного человека обед обойдется в пределах 350 грн.

"Цены примерно такие: шашлык стоит 90 гривен за 100 г, картофель или грибной суп – 100 гривен. Если питаться в ресторанах Пилипца, цены будут такие же или немного дешевле. В усадьбах значительно дешевле и по собственному опыту –часто вкуснее, потому что готовят из домашних продуктов", – отмечает специалист по туризму.

Фото: Водопад Шипот и вариант туристического жилья в Пилипце (коллаж РБК-Украина)

Абонементы на катание в Пилипце обычно на 30-40% дешевле, чем на Буковеле.

"Снаряжение на Пилипце тоже дешевле, чем в Буковеле, на 30-40 гривен. В прошлом году мы брали в Буковеле лыжи в аренду от 170 гривен, а в Пилипце можно было взять за 120-130 гривен", – вспоминает она.

Отдых в Яремче – традиционно на 40% дороже

Яремче в Ивано-Франковской области – известная туристическая локация, неподалеку от которой находится горнолыжный курорт Буковель.

"90% туристов зимой выбирают Яремче, чтобы ездить кататься и развлекаться в Буковель. Также – чтобы отдохнуть, погулять и подышать свежим воздухом, закупиться карпатскими сырами. Из Яремче до Буковеля примерно 40 км, ехать 30-40 минут. Добраться можно автобусом и на такси", – рассказывает Маричка Касьянова.

Поскольку Яремче более популярное место, чем Пилипец, то цены на отдых там традиционно на 30-40% выше, добавляет она.

"Там удобная локация, большая гостиничная база, удобнее добираться из Киева, Львова, Черновцов. Дорога из Львова в Буковель 250 км – на горючее на своем автомобиле обойдется примерно 1400 грн. До Яремче есть прямое сообщение на поезде, но билеты купить на это популярное направление непросто. В сторону Яремче регулярно ходят рейсовые автобусы – от 200 гривен из Львова", –перечисляет варианты транспорта специалист.

В Яремче в высокий сезон (рождественско-новогодний период) жилье предлагается с бронированием минимум на 3 суток. В отелях цены на номер начинаются от 2000 грн.

"Диапазон цен в пределах Яремче может быть большой. Если в отеле есть спа, бассейн с подогревом, то проживание обойдется и в 4-5 тысяч гривен за номер. С питанием "все включено" номер будет стоить до 15 тысяч гривен за ночь", – обращает внимание Маричка Касьянова.

Фото: Вид из отеля в Яремче (booking.com )

Во сколько обойдется питание и развлечения для туристов в Яремче

Цены на питание в Яремче ненамного отличаются от цен в Буковеле.

"Но это если не рассматривать заведения питания возле подъемников, где цены "космические". Если сравнивать с ценами в Пилипце, то стоимость блюд будет процентов на 30 выше. То есть обед на одного человека обойдется примерно в 500 гривен", – подсказывает она.

Питаться при гостинице в Яремче обойдется в пределах 300 грн за ужин, завтрак – 150-200 грн. В ресторане пообедать 2-3 людям будет стоить не менее 1000 грн.

Развлекаться туристы из Яремче ездят в Буковель. Например, колесо обозрения там стоит 300 грн, "Гуцул Ленд" или смотровой подъемник – столько же.

В Яремче интересен туристам водопад Пробий, огромный сувенирный рынок, тропа Довбуша. Вход на нее стоит 80 гривен, а услуги местного экскурсовода – около 600-700 грн, добавляет специалист.

Ски-пассы в Буковеле в низкий сезон стоят от 700 грн в день, в высокий сезон – от 1200 грн в день.

Напомним, мы писали, какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой. Помимо катания на лыжах популярностью пользуются прогулки на природе и термальные бассейны.

Также мы рассказывали о 5 лучших местах для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой. Среди них – крупные города страны.

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