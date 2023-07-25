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Всемирно известный маршрут. В Украине открыли отправную точку пути святого Иакова

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Вторник 25 июля 2023 15:26
Всемирно известный маршрут. В Украине открыли отправную точку пути святого Иакова Фото: Открытие начала Подольского пути (предоставлено РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Виннице открыли отправную точку культурного маршрута Camino Podolico. Отсюда украинцы будут начинать паломничество по всемирно известному Пути святого Иакова.

Открытие локации состоялось у костела Пресвятой Девы Марии Ангельской 25 июля, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на департамент маркетинга города и туризма Винницкого горсовета.

Точка начала Подольского пути маршрута – пьедестал со скульптурой святому апостолу Иакову и обустроенная зона вокруг него с озеленением, лестницей и пандусом.

Открытие приурочили к празднику апостола Иакова по григорианскому календарю. Скульптура изображает великомученика с характерным крестом-мечом и раковиной – атрибутами пилигримов, проходящих путь к одной из трех главных святынь западного христианства – собору апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.

Городской совет Винницы и приход костела еще до войны планировали привести в порядок отправную точку Подольского пути. Статую изготовили в Польше за счет прихожан костела.

Винница стала самой восточной точкой Пути святого Иакова. 30 июня город приняли в Европейскую федерацию Пути святого Иакова.

"Это первый шаг к сертификации Camino Podolico в Совете Европы и присоединению к европейским культурным путям. На сегодняшний день мы уже привлекли около 1 млн гривен грантовых средств на реализацию этого проекта", – рассказал заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный.

Пока отдельные участки пути можно пройти индивидуально без официальной регистрации паломничества, с учетом ограничений военного времени. В этот день из Винницы отправляются в путь два паломника.

Фото: Открытие отправной точки пути Camino Podolico (предоставлены РБК-Украина)

"Сьогодні в Європі Подільський шлях в Україні є синтезом того, чим є насправді Шлях – постійної боротьби людини за свою свободу, незалежність і самовизначення. Ми переконані, що дуже скоро тисячі громадян з усього світу рушать Подільським шляхом у мирній, вільній, демократичній країні, повністю інтегрованій до Європи", – сказав у відеозверненні президент Європейської федерації Шляху святого Якова Ільдефонсо де ла Кампа Монтенегро.

Он добавил, что этот путь объединяет Европу вдоль более 80 тысяч километров, из Норвегии, Исландии, Великобритании, Италии, Португалии, Германии, Нидерландов, Украины и 20 других стран.

Раньше мы писали, сколько украинцев планируют путешествовать этим летом.

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