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Сколько украинцев планируют путешествовать этим летом: опрос

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Четверг 29 июня 2023 12:37
Сколько украинцев планируют путешествовать этим летом: опрос Фото: Путешествия по Украине (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Несмотря на войну, украинцы продолжают путешествовать по стране. Активность путешественников возобновилась почти до уровня предыдущих лет.

Какие перспективы внутренного туризма и сколько людей планируют путешествия в ближайшее время, TRAVEL РБК-Украина сообщили в Государственном агентстве развития туризма.

Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) узнало о планах украинцев путешествовать в пределах страны в ближайшее время, а также выяснило регионы с самыми активными путешественниками.

Исследование, проведенное по заказу ГАРТ компанией "Хьюмэн Ресерч" в партнерстве с панелью для опросов "Лемур", выявило, что самые активные путешественники живут в Киеве (84%). В других регионах готовность жителей путешествовать по Украине в среднем на уровне 80%.

Молодые женщины (в возрасте от 18 до 35 лет) оказались более активными туристами, чем мужчины.

Сколько украинцев планируют путешествовать этим летом: опрос

До начала полномасштабного вторжения по Украине путешествовали более 85% опрашиваемых. Активность путешествий отличается в разных регионах. К примеру, более одного раза в год путешествовали по стране жители столицы и западных регионов – 39%.

А жители Востока были менее активными – путешествовали по Украине 1 раз в год (таких 24%).

Сколько украинцев планируют путешествовать этим летом: опросФото: Отдых в Карпатах (unsplash.com/mariya-oliynyk)

Раз в два года путешествия внутри страны совершали 22% – это были преимущественно жители центральных областей.

Вообще не путешествовали 14% наших соотечественников и это были жители ЮГА.

Сколько украинцев планируют путешествовать этим летом: опросСреди основных причин, по которым украинцы отказывались от путешествий, самая распространенная – нехватка денег (70% ответов).

Ранее украинцам напомнили, какие правила отдыха действуют в безопасных регионах Украины.

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