"Все жилье будет занято". Украинцы начали бронировать зимний отдых в Карпатах

Зимний отпуск или выходные в Карпатах следует планировать заранее, ведь в лучших гостиницах и усадьбах накануне праздников может не остаться свободных мест.

Какой спрос на отдых в зимних Карпатах в этом сезоне и на сколько подорожает проживание, РБК-Украина рассказали эксперты туристического бизнеса.

Отели уже активно бронируют на зимние праздники

Планируя отдых, украинские туристы бронируют жилье в Карпатах в гостиницах или усадьбах сами или обращаются в туристические компании. Туристические операторы выкупают в популярных сетевых гостиницах блоки номеров, поэтому иногда напрямую свободные номера можно не застать, рассказывает в комментарии директор туристического оператора "Аполло-Тур" Андрей Демура.

По его словам, спрос на зимний отдых уже высокий, но свободные места есть, потому что глубина бронирований сейчас невелика. Больше всего люди интересуются отдыхом в Ивано-Франковской области, в районе Буковеля.

"Большой спрос на праздничный новогодний период – многие интересуются, кто-то бронирует, кто-то ждет. Еще доступны практически все отели, за исключением некоторых", – рассказывает руководитель туристической компании.

Фото: Отдых на курорте Буковель (unsplash.com)

Спрос растет преимущественно в краткосрочной перспективе также и у туроператора Join UP!. В прошлом году подтвержденных заявок на зимние месяцы у компании в целом было на 15% больше, чем в текущем году, сообщили РБК-Украина в пресс-службе компании.

"Меньшее количество заявок от туристов, которые прошлой зимой искали гостиницы с автономным электро-, тепло- и водоснабжением для стабильной работы в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру страны. Пока ситуация со светом более прогнозируема, поэтому этот запрос уменьшился", –отмечают в Join UP!

На период зимних праздников сейчас туристы чаще выбирают для отдыха гостиницы комфорт- и премиум-класса, обращают внимание в компании.

"Однако это, по крайней мере, частично, связано с более оперативным формированием праздничных тарифов. Зато гостиницам эконом- и среднего сегмента требуется существенно больше времени на формирование цен на праздники".

"В каждой десятой усадьбе места на праздники уже заняты"

Туристы все больше выбирают для отдыха в Карпатах не отели, а усадьбы, где возможно уединение. Такую тенденцию заметил основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

По его словам, уже начинается просмотр вариантов зимнего отдыха в усадьбах. Многие уже бронируют жилье заранее.

"Прошлый туристический зимний в Карпатах был очень провальным из-за отключений света, потому что большинство усадеб работают на электрическом отоплении. Они либо не смогли принимать гостей, либо бронирований было немного. Те, кто работал на генераторах, выходили "в минус", – рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Фото: Туристы все больше выбирают усадьбы вместо гостиниц (gettyimges.com)

Вдобавок к этому долго не было снега. Весной среди владельцев усадеб были панические настроения и неуверенность, что будет с туризмом, пока идет война.

"Но с середины июня до конца сентября было забронировано все жилье, усадьбы были переполнены. Благодаря лету владельцы начали оптимистичнее воспринимать будущее. Летний сезон показал, что даже несмотря на войну людям нужно отдыхать. И это стало "лакмусовой бумажкой" будущего зимнего сезона", – рассказывает Алексей Войцеховский.

На прошлой неделе он общался со 150 владельцами усадеб: у 10% из них на новогодний период все места уже забронированы.

"У многих владельцев жилье полностью забронировано с 20 декабря до Рождества", – говорит он.

Самые популярные локации в Карпатах – вокруг Буковеля. Многие выбирают Татаров, Яблуницу, Микуличин, Ворохту, потому что они самые близкие к курорту.

"Там много туристических локаций, есть экскурсионные предложения, много трасс, в том числе для начинающих. Но цены даже зимой там намного ниже, потому что Буковель – это "космос" по ценам", – отмечает специалист.

Также туристы часто выбирают отдых в Славском во Львовской области, Пилипце и Драгобрате на Закарпатье.

Фото: Отель в Карпатах (facebook.com/korunaua)

На сколько вырастут цены в отелях и усадьбах

По наблюдениям Андрея Демуры, с прошлого года цены в отелях почти не изменились, разве что в отдельных заведениях выросли в пределах 10%.

Но у Join UP! говорят: стоимость отдыха в этом году по сравнению с 2022 годом увеличилась примерно на 20-30% без учета периода рождественских и новогодних праздников, когда цены могут быть выше:

"Подорожание более заметно в отелях, предлагающих дополнительные услуги: питание, спа-процедуры. Там, где речь идет исключительно о проживании, ценники почти не изменились".

В то же время, в усадьбах также поднимают цены – на осень поднялись цены на проживание в среднем на 10-15% по сравнению с летом, отмечает Алексей Войцеховский.

"Цены по сравнению с прошлой зимой будут не намного выше, потому что их приведут к отметке, которая была накануне прошлого сезона. Пока не вижу, чтобы кто-то повышал цены, даже несмотря на то, что подорожало отопление", – говорит он.

Но по сравнению с осенними ценами подорожание в зимний сезон составит 20%. В то же время, на праздничные даты в некоторых усадьбах цены обычно поднимаются на 100%.

"Осенью жилье стоимостью от 800 грн в сутки на двоих в Карпатах еще есть. Дешевле бывает снять комнату или номер на втором этаже, когда на первом живут хозяева. Если это отдельное жилье – номер-стандарт, если усадьба не VIP-класса, может сейчас стоить 800-1000 грн в сутки (двое взрослых и ребенок) без питания", – приводит он примеры цен на проживание в усадьбах.

Например, эконом-номер в усадьбе-комплексе на 22 номера в Татарове зимой – уже от 1200 грн, а номер-стандарт – от 2000 грн. На праздничный сезон "эконом" обойдется уже в 2200 грн, а на Новый год – вообще 6600 грн. Стандартный номер с 29 декабря по 2 января стоит 4000 грн, а самая новогодняя ночь – 8400 грн.

Фото: Номер в отеле в Карпатах (booking.com)

"Потому что владельцы усадеб понимают, что на Новый год при любом раскладе абсолютно все жилье будет забронировано. Вообще с 28 декабря по 2 января цена в частных усадьбах минимум в два раза выше", – обращает внимание основатель туристического портала.

Несмотря на высокие цены, новогодние праздники туристы могут провести и при свечах – не во всех усадьбах есть генераторы на случай отключения света. Также подавляющее большинство жилья имеет только электрическое отопление.

Напомним, мы писали, куда поехать в Украину на Рождество и Новый год. Отправиться можно не только на запад страны.

Также мы рассказывали о самых интересных локациях и ценах на отдых в Карпатах в межсезонье. Осень в Карпатах обычно не так многолюдна, как лето. Цены в осенний период гораздо ниже, чем зимние.

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