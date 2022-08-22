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Вперше з початку війни. Українська авіакомпанія поповнила флот новим літаком

Фото: Boeing 737-800 авіакомпанії SkyUp (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Судна SkyUp Airlines використовуються на рейсах в Європі

Український лоукостер SkyUp Airlines отримав новий Boeing 737-800. Він став десятим літаком цього типу, що поповнив її парк.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Airline Geeks.

Літак із заводським серійним номером (MSN) 40249 здійснив свій перший політ у липні 2011 року. З серпня того ж року працював в авіакомпанії FlyDubai, а у 2019 році поповнив парк південноафриканського перевізника Comair. Тепер він зареєстрований як UR-SQM і може почати польоти для свого нового оператора.

Борт зафарбують у фірмову ліврею компанії восени

Український лоукостер почне польоти на Boeing 737-800 без зміни старої лівреї. Літак поки носитиме біло-синє забарвлення попереднього експлуатанта. Восени SkyUp планує перефарбувати авіалайнер у свою фірмову біло-помаранчеву ліврею. Тоді ж на літаку замінять стандартні кінцівки крила на подвоєнні Split Scimitar.

Нові пристрої крила поліпшать аеродинамічні характеристики літака і дозволять ще більше знизити витрату палива. Це сприяє зниженню викидів вуглекислого газу в атмосферу.

З новим придбанням SkyUp має в експлуатації два Boeing 737-700 і десять 737-800. Літаки можуть перевозити до 149 і 189 пасажирів відповідно.

Фото: Boeing 737-800 2011 року став десятим бортом такого типу у флоті авіакомпанії SkyUp (facebook com/skyup. aero)

Продовжувати роботу, незважаючи ні на що

З початком війни після вторгнення Росії в Україну компанії довелося адаптувати модель ведення роботи, щоб спробувати якось пережити повне припинення регулярних комерційних рейсів в країні, пишуть на сайті.

"З перших днів війни SkyUp доставляла громадян України до Ізраїлю та Португалії з Кишинева, Молдови, а також з польських міст Варшави та Любліна. Компанія також допомогла доставляти міжнародну гуманітарну допомогу в аеропорти біля кордону з Україною", — йдеться в публікації.

Потім вона запропонувала послуги з оренди літаків та екіпажів іншим авіакомпаніям за межами України за договорами оренди з обслуговуванням і працювала з українським туроператором - комерційним партнером авіакомпанії.

"Оскільки аеропорти України все ще закриті, а повітряний простір обмежений для цивільних рейсів, надання послуг на вимогу за допомогою літаків, розміщених в інших країнах - один з найбільш життєздатних варіантів отримання доходу. Безумовно, сьогодні співробітники й керівництво компанії хочуть повернутися до роботи в Україні", — пише видання.

У липні цього року в SkyUp заявили, що відкриють у Європі нову авіакомпанію. Запуск планується на осінь: будуть виконувати рейси з країн Балтії, Румунії, Молдови.

А напередодні ще один літак з флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines передали в мокрий лізинг відомому лоукостеру Wizz Air.

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SkyUpАвиакомпания