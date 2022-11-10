Впервые за 16 лет. Из Рахова запускают "Мармаросский экспресс" в Румынию

В декабре из Рахова в Закарпатье можно будет добраться до города Вали-Вишеулуй в Румынии за 40 минут на поезде "Мармаросский экспресс". Запланировано два рейса в день.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на "Укрзалізницю".

Город Рахов станет еще одним транспортным хабом Закарпатья. Запуск регионального поезда в туристическом сообществе региона называют долгожданным событием, ведь впервые за 16 лет украинский дизель-поезд направляется в Румынию из Закарпатья.

Фото: Поезд из Рахова к румынской станции Вали-Вишеулуй (t. me/mustafanayyem)

8 ноября был осуществлен первый пробный заезд на восстановленном участке Рахов-Делово-Валя-Вишеулуй.

"Чистое время в пути без учета таможенных процедур от Рахова до Вали-Вишеулуй составляет около 40 минут по живописной горной долине. Пограничный и таможенный контроль будет осуществляться на борту поезда при посадке", - рассказали в Укрзализныце.

Добраться до румынского города можно будет дважды в день. Там можно будет пересадить пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.

Для запуска этого маршрута в конце лета Укрзализныця восстановила два участка пути - отстроили 19,3 км пути от Рахова до государственной границы и 1,1 километр - от государственной границы до Тересвы.

Фото: Пробный заезд поезда на восстановленном участке железной дороги (скриншот РБК-Украина/facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также готовится сообщение из Ужгорода в Ивано-Франковск в формате железнодорожного транспортного коридора через территорию Румынии. "Карпатский экспресс" облегчит доступ туристам из других стран к известным украинским локациям – в Драгобрат и Буковель.

Напомним, мы писали, как проверить запрет на выезд за границу.