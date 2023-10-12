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Осенью в Польшу стало выезжать больше украинцев: причины

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поток людей из Украины через границу Польши растет. В сентябре 2023 года в соседнюю страну выехало на 73 тысячи украинцев больше, чем въехали в Украину.

Какие причины такого преимущества выезда над въездом, РБК-Украина сообщает со ссылкой на международное агентство Gremi Personal.

В сентябре границу с Польшей пересекли 840,5 тыс. человек, а на территорию Украины въехали 767,1 тысячи человек. Еще летом наблюдалась другая тенденция – например, в июле в Украину въехали на 59 тысяч больше, чем выехало в Польшу. Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы Украины.

Аналитики компании объясняют, что такая динамика имеет разные причины. К примеру, украинцы, нашедшие убежище в европейских странах, возвращаются туда после сезона отпусков. Такая тенденция была и в предыдущие годы, когда трудовые мигранты летом возвращались в Украину, а осенью снова ехали на заработки в Польшу.

Еще один немаловажный фактор – желание воссоединиться с семьей. Некоторые матери с детьми, проживающими в Европе, летом возвращаются в Украину к своим мужьям.

Кроме того, динамику выезда усугубила повторная угроза блекаутов. Поэтому количество выезжающих из Украины людей может увеличиваться до декабря, как это было в прошлом году.

"Мы ожидаем, что зимой прирост украинцев в Польше станет больше, как это и было в прошлом году. В довоенные времена десятки тысяч украинцев выезжали из Польши в конце августа, чтобы подготовить детей в школу. Такую динамику мы наблюдаем и сейчас, но в меньшей степени из-за то, что многие дети выехали за границу", – отмечает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В то же время в Польше начинается период сезонных работ к Рождеству и Новому году. Происходит активизация европейской промышленности, где традиционно работает много украинцев. Популярные вакансии предлагают в сфере логистики, интернет-магазинах, на производстве сувенирной продукции и пищевой промышленности. В среднем заработная плата на низкоквалифицированных работах в Польше составляет 38-40 тыс. грн.

Напомним, мы писали,что украинцы тратят в магазинах Польши миллиарды гривен. Больше денег оставляют только немцы.

Напомним, мы писали, сколько можно заработать в Польше осенью и какие вакансии и зарплаты. Сезонные работы, на которых не нужен опыт и знание языка – сбор урожая, изготовление новогодних украшений, упаковка игрушек.

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