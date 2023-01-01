Шаттлы в Буковель и зимняя сказка. Забытый ранее уголок Карпат снова приобретает популярность

Долгое время небольшой остановочный пункт Татаров в Ворохтянском территориальном сообществе Ивано-Франковской области не рассматривался как потенциальный "магнит" для пассажирского потока. Даже при том, что рядом проходит автотрасса на горнолыжный курорт Буковель.
Но в последнее время благодаря развитию железнодорожного сообщения он получил "вторую жизнь" и даже становится транспортным хабом.
Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал эксперт по железнодорожному транспорту и автор канала "Железные магистрали" Олег Васильев.
До 2014 железной дорогой в направлении Рахова даже не было ни одного поезда дальнего сообщения, кроме поезда Львов-Рахов. Логистический потенциал Татарова удалось раскрыть после назначения ряда поездов, связавших горный регион с Киевом, Одессой, Харьковом и другими городами.
"Но на том этапе еще не совсем были удобны графики движения, и отсутствует сервисный компонент на железнодорожной остановке. Вокзал, являющийся памятником архитектуры, построенный в 1932 году, стоял заброшенный и не использовался для приема пассажиров", – говорит он.
Фото: Поезд Укрзализныци на вокзале в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)
В 2021 году "Укрзализныця" активно продвигала идею развития зимних туристических маршрутов. К процессу подключились железнодорожные активисты, предлагавшие варианты улучшения логистики. На этой волне богом забытый остановочный пункт Татаров не только получил вторую жизнь, но и переродился в транспортный хаб.
"14 декабря 2021 года "Укрзализныця" презентовала проект, ставший одним из успешных примеров инвестиций в развитие пассажирского сообщения. В Татарове продлили платформу под 12 вагонов, установили освещение, туалеты, отремонтировали вокзал. Теперь туристы имеют возможность ожидать прибытия поезда в теплом помещении, а не во дворе, как это было раньше. Расписание поездов было составлено таким образом, чтобы прибытие/отправление имело удобное время", – добавляет Васильев.
Фото: Железнодорожная станция теперь называется Татаров-Буковель (wikipedia.org)
У железнодорожной остановки разместилась стоянка для шаттлов, которые ездят на горнолыжный курорт. Рядом находится трасса и автобусная остановка, откуда можно доехать до других туристических локаций. Остановочный пункт был переименован, теперь он называется Татаров-Буковель. Это также сыграло свою роль в привлечении пассажиропотока к этой локации.
"Сейчас через Татаров ходит пять пар пассажирских поездов. Эта остановка продолжает оставаться популярной локацией для туристов даже во время блекаутов и полномасштабной войны", – замечает блоггер.
Здание железнодорожного вокзала Татарова было построено в 1894 году. Сегодня он отнесен к списку местных достопримечательностей. Многие считают этот вокзал одним из самых лучших железнодорожных архитектурных проектов конца 19 и начала 20 века. До 1990-х годов в Татарове работали три железнодорожных пути, теперь его снова пытаются возродить.
По официальным данным, население Татарова составляет чуть более 1500 человек. Находится населенный пункт на реке Прут, что делает его еще более живописным местом. В польских путеводителях начала 1900-х годов Татаров называли климатическим курортом. Да и сегодня здесь удобно находиться в любое время года.
Фото: Зимние пейзажи Татарова (скриншот с сайта booking.com)
Татаров осенью – комфортное место для сбора грибов и ягод осенью среди лесов. Также здесь приятно просто прогуляться по свежему воздуху в окружении гор.
Татаров зимой подойдет тем, кто любит атмосферу зимней сказки в окружении гор. Сейчас многие едут в Татаров или на несколько дней, или на дольше – местные отели обеспечены генераторами.
Фото: Местные отели (скриншот с сайта booking.com)
Недалеко от Татарова находятся:
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