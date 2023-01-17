Собственный бизнес и обучение. Как работают украинцы в Польше: исследование

В Польше легально работают более 766 тысяч украинцев, половина из которых – беженцы. В первые месяцы войны они соглашались на неквалифицированную работу, а сейчас пытаются вернуться в свою профессию и основывают компании.

Каково положение украинцев на рынке труда в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на notesfrompoland.com и ukrayina.pl.

Украинцы основали в Польше 14 тысяч компаний: новые данные

За 9 месяцев 2022 года в Польше произошел "скачок" украинского бизнеса. По новым данным Польского экономического института, к концу сентября наши граждане зарегистрировали 13800 частных предприятий, из них 10207 – самозанятые физические лица, а 3600 – компании с украинским капиталом. Всего в Польше действуют 24 100 фирм с украинским капиталом – это 25% всех компаний с иностранным капиталом.

"Большинство украинских компаний в Польше работают в сфере розничной торговли (22%), строительства (19%), транспорта и складирования (14%)", – отметила Катажина Дембковская, руководитель группы экономического прогнозирования.

В сфере индивидуального предпринимательства самый большой всплеск регистрации произошел в первые недели после вторжения – в апреле таких фирм на польском рынке было в 4,5 раза больше, чем в январе.

Фото: Среди владельцев индивидуальных предприятий, зарегистрированных украинцами – 41% женщин (freepic.com)

Больше всего индивидуальных предпринимателей работают в сфере строительства (24%), информации и связи (16%), услуг (14%). Среди владельцев индивидуальных предприятий, зарегистрированных украинцами, – 41% женщин. Значительная часть мужчин среди предпринимателей в Польше свидетельствует о том, что они проживали в стране и до войны.

Результаты опроса Польского экономического института говорят о том, что 66% предпринимателей продолжат работу в Польше независимо от ситуации в Украине. Готовы свернуть деятельность и вернуться в Украину только 4% фирм. Также значительная часть индивидуальных предпринимателей хотят остаться в Польше. Среди них только работники сферы IT планируют вернуться в Украину после победы.

Украинцы расширяют квалификацию, чтобы работать по профессии

Польские специалисты подсчитали, что около 60-70% беженцев в Польше работают – это примерно 320 тысяч из 450 тысяч лиц трудоспособного возраста.

"Украинцы очень активны на рынке труда, зарабатывают на свое содержание", – отмечал вице-президент Польского фонда развития Бартош Марчук.

По мнению экспертов, большинство беженцев рассматривают Польшу как место временного проживания. Это влияет на рынок труда.

"Если бы не война, возможно, некоторые инженеры, ИТ-специалисты, врачи или учителя никогда бы не подумали об эмиграции", – считает Томаш Богдевич, генеральный директор Gremi Personal.

По его наблюдениям, положение украинцев сейчас иное, чем в конце февраля. Тогда беженцы искали любую работу, сейчас все большее количество людей пытаются вернуться к работе по специальности.

Фото: В Польше трудоустроились 2 тысячи медиков из Украины (gettyimages.com)

Узким специалистам и менеджерам труднее трудоустроиться, потому что это зависит от знания польского и английского языков. Также разногласия в законодательстве мешают беженцам занимать некоторые руководящие должности. Потому украинцы часто проходят дополнительные курсы, чтобы расширить свою квалификацию.

Впрочем, в Польше уже сделано немало на законодательном уровне, чтобы иностранцам было легче работать в соответствии с квалификацией. Благодаря упрощенным нормам уже смогли устроиться на работу 2 тысячи медицинских работников из Украины.

Напомним, мы писали, что украинцев в Польше предупредили о массовых проверках.