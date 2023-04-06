ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выселение беженцев в Эстонии чиновники отмечают ужином: реакция волонтеров

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 11:49
Выселение беженцев в Эстонии чиновники отмечают ужином: реакция волонтеров Фото: Украинские беженцы в Эстонии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сотню семей украинских беженцев выселили из двух многоквартирных домов в Таллине, поскольку договор аренды закончился в конце марта. Чиновники решили организовать ужин благодарности людям, которые помогали украинцам.

Мероприятие раскритиковали волонтеры, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на postimees.ee.

Договор Департамента социального страхования и владельцев двух домов закончился. Людям в марте предлагали искать себе съемное жилье, также –вариант размещения на пароме. Во второй половине марта новое жилье нашли только 59 семьям, 11 семей решили уехать из Эстонии.

Сообщается, что через неделю после выселения украинских беженцев министр социальной защиты Сигне Рийсало организует ужин в честь Дня благодарения в украинском ресторане.

"Я называю это не праздником, а благодарностью, потому что все люди, которые помогли беженцам, заслуживают внимания и благодарности", – отметила она.

Приглашение также было разослано волонтерам, но они планируют бойкотировать событие.

"Среди наших переселенцев нет ни одной семьи, чье положение не ухудшилось бы из-за "маневра" Департамента социального страхования по выселению или не принесло нового дополнительного стресса как в моральном, так и в экономическом плане", – сообщила волонтер Инесса Йозинг.

Выселение беженцев в Эстонии чиновники отмечают ужином: реакция волонтеровФото: Из-за проблем с жильем некоторые беженцы возвращаются домой (facebook.com/IOMEstonia)

По ее словам, некоторые семьи уже вернулись или собираются возвращаться в Украину из-за ситуации с жильем.

С начала войны в Эстонию прибыли около 123 тысяч беженцев, 43 тысячи обратились за временной защитой, почти 24 тысячи людей получили временное жилье. На краткосрочном размещении находится 1800 человек.

Напомним, мы писали, как живется украинской беженке на корабле в Шотландии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония жилье для переселенцев
Отдых в Украине
Мнения
Анна Джоболда
Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей
Анна Джоболда
директор департамента рекрутации Gremi Personal
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Ирина Савина
Где украинцам можно оформить документы за границей: отделения, услуги и цены
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Наталья Рудниченко
"Парижский синдром" украинской переселенки. Почему я не захотела жить в Париже
Наталья Рудниченко
специально для РБК-Украина
Все мнения