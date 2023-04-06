Выселение беженцев в Эстонии чиновники отмечают ужином: реакция волонтеров

Сотню семей украинских беженцев выселили из двух многоквартирных домов в Таллине, поскольку договор аренды закончился в конце марта. Чиновники решили организовать ужин благодарности людям, которые помогали украинцам.

Мероприятие раскритиковали волонтеры, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на postimees.ee.

Договор Департамента социального страхования и владельцев двух домов закончился. Людям в марте предлагали искать себе съемное жилье, также –вариант размещения на пароме. Во второй половине марта новое жилье нашли только 59 семьям, 11 семей решили уехать из Эстонии.

Сообщается, что через неделю после выселения украинских беженцев министр социальной защиты Сигне Рийсало организует ужин в честь Дня благодарения в украинском ресторане.

"Я называю это не праздником, а благодарностью, потому что все люди, которые помогли беженцам, заслуживают внимания и благодарности", – отметила она.

Приглашение также было разослано волонтерам, но они планируют бойкотировать событие.

"Среди наших переселенцев нет ни одной семьи, чье положение не ухудшилось бы из-за "маневра" Департамента социального страхования по выселению или не принесло нового дополнительного стресса как в моральном, так и в экономическом плане", – сообщила волонтер Инесса Йозинг.

Фото: Из-за проблем с жильем некоторые беженцы возвращаются домой (facebook.com/IOMEstonia)

По ее словам, некоторые семьи уже вернулись или собираются возвращаться в Украину из-за ситуации с жильем.

С начала войны в Эстонию прибыли около 123 тысяч беженцев, 43 тысячи обратились за временной защитой, почти 24 тысячи людей получили временное жилье. На краткосрочном размещении находится 1800 человек.

Напомним, мы писали, как живется украинской беженке на корабле в Шотландии.

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