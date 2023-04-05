Год в каюте. Как живется украинской беженке на корабле в Шотландии

На круизных лайнерах в Шотландии за год разместили почти 3 тысячи беженцев из Украины. Теперь опыт хотят перенять в Англии.

Как живется украинцам в каютах на пришвартованном круизном лайнере в столице Шотландии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inews.co.uk.

В каких условиях живут беженцы на лайнере

Киевлянка Олеся живет с 16-летним сыном на судне MS Victoria в Эдинбурге с 26 июня 2022 года. Они прибыли по схеме суперспонсорства, в которой приняли участие 19400 украинцев. Из них 1200 человек были размещены на MS Victoria, а 1750 – на втором корабле в Глазго.

Каюта киевлянки тесная, там помещаются две односпальные кровати, тумбочка с зеркалом, небольшой санузел. В некоторых комнатах размещается только один человек, в других – до трех.

"Это очень похоже на отель, за исключением коридора длиной 187 метров с множеством комнат и дверей. Не в каждой комнате есть окно. Другие люди могут спорить из-за этого, некоторые жаловались. Говорят, трудно вставать утром, когда вокруг темно", – рассказала Олеся.

Беженцев на круизном лайнере кормят завтраком и ужином, обед можно купить за 4 фунта стерлингов или в магазинах на суше. В зависимости от того, кто шеф-повар, может готовиться и украинская еда.

Фото: Круизный лайнер в Эдинбурге (inews.co.uk)

Беженцы могут свободно покидать корабль, в течение дня их возит в город микроавтобус. Дети учатся в местных школах, некоторые взрослые работают поблизости или изучают английский язык. Олеся и ее друзья совершают однодневные поездки в другие шотландские города.

На борту есть два кинотеатра: в одном демонстрируют детские фильмы 2-3 раза в неделю в 17:00, в другом взрослые смотрят фильмы в 19:00. Детским клубом руководят те, кто работал в сфере ухода за детьми в Украине.

Фото: Санузел в каютах (inews.co.uk)

Одним из преимуществ жизни на корабле Олеся называет сообщество украинцев, в отличие от тех беженцев, которые поселились в семьях британцев.

Для Олеси опыт проживания на лайнере оказался положительным. Она надеется вернуться в Украину, где живут ее муж и собака, как только это станет безопасным. Сейчас ей может быть тесно, но она чувствует себя в безопасности.

С приближением лета в Шотландии прекращается использование круизных лайнеров. Некоторых жителей MS Victoria уже переселеили на сушу.

Но около 1150 человек, в основном украинцы с супругами-иностранцами, все еще находятся на борту. Те, кто остался на лайнере, точно не знают, в какое жилье их переведут, но ожидают, что переедут к июлю. Корабль "Глазго" также уже освобождают.

Фото: Кинотеатр на корабле (inews.co.uk)

Какое жилье готовят для беженцев на баржах в Англии

Правительство Великобритании планирует размещать беженцев на баржах у побережья Дувра, поэтому изучается успех шотландской модели круизного лайнера в качестве жилья.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман готовится объявить о планах разместить до 506 мигрантов на борту трехэтажной баржи в Портлендской гавани Дувра.

Баржа ранее использовалась в Нидерландах для размещения около 500 просителей убежища в начале 2000-х годов. После критики условий судно переоборудовали – там появились комнаты с санузлами, зал с телевизором и тренажерный зал.

Однако для поездки в город жителей придется сопровождать через "зону строгого режима". План уже вызвал серьезную критику.

Например, местный депутат Джоанна Черри утверждает, что круизный лайнер "совершенно отличается от объектов, которые рассматривает британское правительство".

"Это не промышленная баржа, это очень удобное размещение в каютах. К этому кораблю относились с уважением и заботой, признавая, что украинцы бежали от военной ситуации. Не думаю, что баржа – достойное место", – отметила она.

Напомним, мы писали, что в Румынии начали массово выселять украинских беженцев.

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