Новые правила. Где переселенцам получать справки ВПЛ и почему это важно

Переселенцы в Украине при смене места жительства должны получить справку ВПЛ. Это поможет им получать помощь от государства. Уже более месяца действуют новые нормы: с 1 августа 2023 года законодательство в части оформления справки претерпело значительные изменения.

О том, куда обращаться за получением справки и что изменилось с 1 августа, в колонке для РБК-Украина рассказала юрист по вопросам ВПО БФ "Право на защиту" Диана Курило.

Право, а не долг. Зачем нужны справки ВПЛ

Согласно законодательству Украины, внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили покинуть или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Документом, подтверждающим факт осуществления внутреннего перемещения, является справка о взятии лица на учет как внутренне перемещенного.

Оформление справки – это право личности, а не обязанность. В то же время оформление справки дает возможность:

получать пособие на проживание;

переоформлять социальные выплаты, пенсию;

документ пригодится в ряде других случаев, когда возникает необходимость подтвердить факт внутреннего перемещения или адрес фактического проживания.

Фото: Справки ВПЛ необходимы, чтобы переоформлять выплаты, получать льготы (Getty Images)

С 1 августа 2023 года законодательство в части оформления справки претерпело значительные изменения.

Начиная с 1 августа 2023 года на получение справки имеют право:

оставшиеся или покинувшие свое место жительства в связи с обстоятельствами, указанными в статье 1 Закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Напоминаем, что этими обстоятельствами являются негативные последствия вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

а также

те лица, которые переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия, или с временно оккупированных Российской Федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции, относительно которых не определено боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации Российской Федерацией.

Для справки: проверить, входит ли населенный пункт в соответствующий перечень, можно на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий;

у которых в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, разрушено или непригодно для проживания жилое помещение (независимо от места регистрации).

Также законодательство четко устанавливает, что справку получает каждый ребенок, в том числе прибывший без сопровождения родителей, законного представителя, а также ребенок, родившийся у внутренне перемещенного лица.

Как подать заявление на получение справки ВПЛ

Для получения справки совершеннолетнее или несовершеннолетнее (от 14 до 18 лет) внутренне перемещенное лицо обращается лично, а малолетний ребенок (до 14 лет), недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого ограничена, – через законного представителя с заявлением о взятии на учет (утвержденной формы) ) в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов.

Фото: Для получения справки дети-переселенцы от 14 до 18 лет обращаются лично (Getty Images)

Напоминаем, что законными представителями малолетних, несовершеннолетних детей есть родители (усыновители). Опекун является законным представителем малолетнего и физического лица, признанного недееспособным. Законным представителем в случаях, установленных законом, может быть другое лицо.

В период действия военного положения внутренне перемещенное лицо для получения справки также может обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Кроме того, такое заявление может подаваться через Единый государственный портал электронных услуг (Портал Дия). На практике это легко можно сделать в приложении Дия на Вашем смартфоне.

Список необходимых документов:

заявление о взятии на учет внутренне перемещенного лица (его форма утверждена); документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (т.е. паспорт гражданина Украины), или удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, или свидетельство о рождении ребенка; если в документе, удостоверяющем личность и подтверждающего гражданство Украины или специальный статус, отсутствует отметка о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, необходимо подать документы, которые будут подтверждать ваше проживание на день возникновения обстоятельств, что повлекли за собой внутреннее перемещение, именно на соответствующей территории.

Такими доказательствами могут быть:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы; трудовая книжка с записями о трудовой деятельности; документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество; свидетельство о базовом общем среднем образовании; аттестат о полном среднем образовании; документ о профессионально-техническом образовании; документ о высшем образовании (научная степень); справка с места учебы;

решение районного, районного в Киеве или в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского или районного в городе совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства; медицинские документы; фотографии; видеозаписи и так далее.

Фото: Уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и принять решение о выдаче справки или отказе в ее выдаче (УНИАН)

Какие сроки выдачи справки

По общему правилу справка выдается в день подачи заявления о взятии на учет. Исключение составляет ситуация, когда в документах, поданных лицом, нет отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение.

В таком случае, как отмечалось выше, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт перемещения, а уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и принять решение о выдаче справки или отказе в его выдаче.

Что нужно сделать, сменив место жительства

Переселенцы обязаны сообщить об изменении места жительства уполномоченному органу по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия в новое место жительства. В таком случае ранее выданная справка изымается, соответствующие изменения вносятся в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Подать информацию об изменении места жительства, а также отменить справку можно также через портал или мобильное приложение "Дия".

Отметим, Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства. Мы писали, что делать, чтобы не прекратили выплату.

В бюджете наибольшей из социальных пособий, запланированных в 2023 году, есть помощь внутренне перемещенным лицам – 57,6 млрд гривен.

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