Выплаты и дезинформация. Что разочаровало украинских беженцев в Норвегии

В Норвегии исследовали, какое впечатление создалось у украинцев от "встречи со страной" и попыток интегрироваться в общество. Такие отзывы у беженцев спрашивали впервые.

Какие основные заботы оказались у наших граждан в этой стране и что их разочаровало, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на sciencenorway.no.

Беженцев впервые спрашивали их отзывы о приеме в стране

Украинцы в Норвегии готовы интегрироваться в местное общество и, в общем, довольны приемом, но часто им не хватает доступа к информации, отмечают исследователи Норвежского института городских и региональных исследований (NIBR).

Более 70% беженцев утверждают, что трудно было найти четкую информацию о том, что им делать. При этом украинцев больше всего беспокоило, как найти жилье и когда можно переехать.

Многие беженцы отметили, что им было тяжело искать информацию на разных государственных сайтах – лучше бы, если бы работал унифицированный сайт со всей необходимой информацией.

Сначала исследователи опросили волонтеров, которые общались с вновь прибывшими беженцами. Потом интересовались опытом беженцев в центре прибытия. Впоследствии анкеты с опросом разослали взрослым украинцам, которые нашли убежище от войны в Норвегии – ответы поступили от 680 человек.

Фото: Украинцев больше всего интересовало жилье и информация об условиях для беженцев (gettyimages.com)

Норвежские власти изучали вопросы беженцев и раньше, но впервые исследователи интересовались тем, как процесс интеграции воспринимают сами беглецы от войны.

"В предыдущих ситуациях с высоким потоком беженцев внимание было больше сосредоточено на мерах экономии, это впервые, когда власти заинтересовались тем, как сами беженцы переживают свою первую встречу с Норвегией", - отметила руководитель проекта Вилде Хернес.

Кроме того, это первый случай, когда отзывы беженцев были получены на столь раннем этапе, отметила исследовательница.

С какими проблемами столкнулись украинцы в Норвегии

Согласно отчету, украинские беженцы в Норвегии – преимущественно высокообразованные. Но мешает знание языка:

11% утверждают, что свободно владеют английским.

30% - говорят на базовом английском языке;

60% – плохо разговаривают на английском или не владеют вообще.

Около 30% украинцам доступ к переводчикам был недостаточным. Трети предоставили переводчика в отдельных случаях. 5% беженцев не имели переводчика вообще.

Еще одной проблемой для беженцев было то, что большая часть информации была непонятна. Украинцы преимущественно использовали официальные норвежские сайты, но многие брали информацию из соцсетей, которая могла быть ложной.

Оказалось, что беженцы в приемных центрах были более информированы, чем те, кто жил в семьях. Согласно отчету, многих также прямо дезинформировали о соответствующих процедурах и правах.

Фото: 70% украинцев было сложно найти информацию в Норвегии (gettyimages.com)

Также украинцы оказались разочарованы, что финансовая помощь была разной в зависимости от регионов. К примеру, беженцы в Осло получали лучшую поддержку.

Также некоторые беженцы не получили причитающихся им денег в первые месяцы. В августе власти объявили, что эти беженцы получат возмещение.

Напомним, мы писали, что Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев.