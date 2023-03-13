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Выплаты и работа. Что известно об окончании программы CUAET в Канаде

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Понедельник 13 марта 2023 15:44
Выплаты и работа. Что известно об окончании программы CUAET в Канаде Фото: Встреча украинцев в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

По программе CUAET в Канаду прибыли уже более 150 тысяч украинцев. Она официально действует до 31 марта 2023 года.

Продолжат ли принимать граждан Украины в Канаде после этой даты и на каких условиях, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ответ миграционного офицера автору блога "Канада – моя история".

Многие украинцы подали документы на оформление визы в Канаду, некоторые еще планируют это сделать. Между тем людей интересует, что изменится после 31 марта относительно программы CUAET (канадско-украинское разрешение на экстренные поездки).

Об этом автор YouTube-канала спросил миграционного офицера, позвонив в Министерство по вопросам иммиграции, беженства и гражданства Канады (IRCC). На вопрос о том, что ждет украинца, который собирается подавать документы на визу в ближайшее время, он получил следующие ответы:

  • на 9 марта официальная информация такая: программа CUAET пока не продлена и будет действовать до 31 марта 2013 года;
  • получить 3-летнее разрешение на работу (work permit) можно в случае, если подать на визу до 31 марта, даже если одобрение придет позже этой даты;
  • чтобы иметь одноразовую выплату 3000 долларов, украинцы должны получить визу до 31 марта, а въехать и податься на эту помощь нужно до 30 июня 2023 года;
  • все программы от федерального правительства (например, встреча в аэропорту) истекают 31 марта;
  • все, что касается бесплатного жилья, медицинского страхования, бесплатные курсы английского – не заканчивается 31 марта, потому что зависит от провинциального правительства.

Выплаты и работа. Что известно об окончании программы CUAET в КанадеФото: Поддержка украинцев останется на уровне провинций (gettyimages.com)

Советы о том, что делать по прибытии в Канаду, можно найти на сайте правительства.

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