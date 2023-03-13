Выплаты и работа. Что известно об окончании программы CUAET в Канаде

По программе CUAET в Канаду прибыли уже более 150 тысяч украинцев. Она официально действует до 31 марта 2023 года.

Продолжат ли принимать граждан Украины в Канаде после этой даты и на каких условиях, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ответ миграционного офицера автору блога "Канада – моя история".

Многие украинцы подали документы на оформление визы в Канаду, некоторые еще планируют это сделать. Между тем людей интересует, что изменится после 31 марта относительно программы CUAET (канадско-украинское разрешение на экстренные поездки).

Об этом автор YouTube-канала спросил миграционного офицера, позвонив в Министерство по вопросам иммиграции, беженства и гражданства Канады (IRCC). На вопрос о том, что ждет украинца, который собирается подавать документы на визу в ближайшее время, он получил следующие ответы:

на 9 марта официальная информация такая: программа CUAET пока не продлена и будет действовать до 31 марта 2013 года;

получить 3-летнее разрешение на работу (work permit) можно в случае, если подать на визу до 31 марта, даже если одобрение придет позже этой даты;

чтобы иметь одноразовую выплату 3000 долларов, украинцы должны получить визу до 31 марта , а въехать и податься на эту помощь нужно до 30 июня 2023 года ;

, а въехать и податься на эту помощь нужно до ; все программы от федерального правительства (например, встреча в аэропорту) истекают 31 марта;

все, что касается бесплатного жилья, медицинского страхования, бесплатные курсы английского – не заканчивается 31 марта, потому что зависит от провинциального правительства.

Фото: Поддержка украинцев останется на уровне провинций (gettyimages.com)

Советы о том, что делать по прибытии в Канаду, можно найти на сайте правительства.

Напомним, мы писали, в каких странах нужно продолжать временную защиту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.