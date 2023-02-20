Три условия. Как получить выплаты от ООН по 6600 гривен на человека

Украинцы, пострадавшие в результате военных действий, могут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Международная организация возобновила регистрацию на выплату 6600 гривен.

Претендовать на финансовую помощь украинцы могут при соблюдении трех условий, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал фонда "Право на захист".

Принцип предоставления денежной помощи

УВКБ ООН проводит сбор данных для оказания помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены, говорится на странице организации.

"Чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии уязвимости, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей", – отмечают в фонде.

С 9 января регистрацию на выплаты возобновили в 10 регионах Украины. Денежная помощь от УВКБ ООН – это выплата в 2220 гривен на члена семьи в течение 3 месяцев. То есть человек получит 6600 гривен за три месяца, а семья из 3 человек – 19800 грн.

Фото: Переселенцы в Одессе (gettyimages.com)

При каких условиях можно зарегистрироваться на выплаты от ООН

В пункты сбора данных могут обращаться семьи в случае выполнения трех условий, отмечают на странице фонда.

Первое условие:

не получали ранее выплат от международных организаций;

имеют доход менее 5400 грн на человека.

Второе условие – принадлежать к одной из следующих категорий:

переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022 года;

лица, не перемещавшиеся после 24 февраля 2022 года, но пострадавших от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская (список может быть дополнен);

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в том числе, и из-за границы).

Третье условие – люди из указанных категорий должны соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми людьми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий человек/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Будет ли помощь, если человек не отвечает критериям уязвимости

"Если вы определили, что не подпадаете под критерии денежной помощи, но нуждаетесь в юридической помощи, психологической поддержке или контактах гуманитарных организаций – вы можете обратиться на локацию. Наши специалисты предоставят консультацию или зарегистрируют ваш запрос, после чего с вами свяжется профильный сотрудник", – отмечают в организации.

Если семья отвечает критериям предоставления денежной помощи, ее приглашают посетить одну из локаций предоставления помощи ВПЛ. Там встречают волонтеры, помогающие проверить и собрать все необходимые документы для последующей регистрации.

Адреса пунктов сбора данных в разных регионах Украины можно посмотреть на сайте "Право на захист".

Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.