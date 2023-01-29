Выплата 1 тысячи долларов от США украинским семьям: как получить помощь

Благотворительная организация "1K" направляет деньги напрямую пострадавшим от войны семьям в Украине. Информация о кампании быстро распространяется в Twitter среди айти-сообщества и бизнеса, и все больше известных предпринимателей хотят помочь.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Fast Company.

Деньги для украинцев жертвуют венчурные предприниматели

Нью-Йоркская благотворительная организация из области технологической индустрии 1K собрала миллионы пожертвований нуждающимся семьям в Украине. В благотворительной организации говорят, что собрали уже несколько миллионов долларов США от физических лиц, стартапов и венчурных капиталистов, уже оказавших финансовую помощь около 5000 украинских семей.

1K основал предприниматель и венчурный капиталист Алекс Искольд, родившийся в Украине, а также Криси Филалитес, руководящая цифровой просветительской деятельностью в организации по борьбе со СПИДом (RED). 1K работает через ряд организаций беженцев в Украине и Европе, чтобы найти и проверить семьи, наиболее нуждающиеся в помощи. Семьи также могут обращаться за помощью непосредственно в 1K.

Благотворительная организация в первую очередь помочь многодетным одиноким матерям. Алекс Искольд говорит, что во многих случаях матери спасаются от войны за рубежом вместе с детьми, а мужчины вынуждены оставаться в Украине.

Сумма в 1 тысячу долларов США может помочь семье из трех-четырех человек приобрести в месяц необходимые вещи, такие как еда, одежда и оплатить жилье.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Вашингтоне (unsplash.com)

В прошлом месяце 1K начала новую кампанию под названием Startups For Ukraine, которая является "призывом показать коллективную силу предпринимательского сообщества". Тысячи стартапов попросили пожертвовать 10 тысяч долларов на финансирование семей. На такой призыв откликнулось уже многие компании. Среди них – инвесторы Фред Уилсон и Ом Малик, венчурные компании NEA, First Mark, Khosla Ventures, Bessemer и другие.

Кто может рассчитывать на помощь от предпринимателей США

На денежную помощь от спонсоров из США может рассчитывать любая украинская семья, пострадавшая от войны. Программа рассчитана именно на семьи, поэтому самостоятельное лицо не может получить выплату.

Возраст членов семьи и место дислокации семьи значения для получения помощи не имеет: могут получить не только те, кто сейчас живет на территории Украины, но и беженцы за границей.

Обязательное условие получения денежной помощи – быть подписанным на официальные страницы проекта в соцсетях: Instagram и Facebook. Также ваш профиль в соцсетях должен быть открыт. Без соблюдения этих условий вашу заявку рассматривать не будут.

Как получить тысячу долларов от США

Подать заявку на выплаты можно, внимательно заполнив анкету.

Обратите внимание. Из-за большого количества заявок заполнение анкеты не гарантирует получения выплат.

Согласно правилам программы, семья сможет получить пособие в размере 1000 долларов только один раз. При этом деньги могут быть потрачены по своему усмотрению, никаких чеков и отчетов предоставлять не нужно.

Более подробную информацию о "The 1K Project" можно узнать на сайте проекта.

Напомним, в США запускают новую программу спонсорства для украинцев: в чем суть новации.