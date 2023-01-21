"Самая смелая новация". В США запускают новую программу спонсорства для украинцев: детали

Соединенные Штаты запускают Welcome Corps – новшество в расселении беженцев. Проект позволит американцам напрямую поддерживать беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты запускают Welcome Corps, самую смелую инновацию в расселении беженцев за четыре десятилетия. Эта инициатива позволяет американцам напрямую поддерживать беженцев и демонстрировать лучшее американское гостеприимство и щедрость", – написал в своем Twitter Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Программа позволит американцам спонсировать граждан, прибывающих через Программу приема беженцев США (USRAP), напрямую организовывать их переселение, приветствуя новых соседей в своих общинах, говорится на сайте.

В рамках программы американцы приглашают стать партнерами и проводниками для беженцев, которые строят новую жизнь в Соединенных Штатах и помогают им реализовать свой полный потенциал.

"Welcome Corps предназначена для укрепления и расширения потенциала USRAP путем использования энергии и талантов американцев из всех слоев общества, желающих служить частными спонсорами – от членов религиозных и общественных групп, ветеранов, сообществ диаспоры, компаний, колледжей и университеты и прочее", – уточняется в сообщении.

Цель на первый год программы – задействовать по крайней мере 10 000 американцев, чтобы они выступили в качестве частных спонсоров и предлагали помощь по крайней мере 5 000 беженцам со всего мира.

Программа Welcome Corps предусматривает создание спонсорских групп, по меньшей мере, из пяти человек, которые будут поддерживать переселенцев из Украины. Такая группа должна собрать не менее 2275 долларов на каждого человека, пройти проверку биографических данных и создать план поддержки украинцев, которым хотят помочь.

Какую помощь окажут украинцам

В течение первых 90 дней переселенцев в США спонсоры обязуются предоставить или помочь получить:

проживание;

питание;

медицинские услуги;

образование;

государственные льготы

Информационные сессии для потенциальных спонсоров в США начинаются с 26 января.

Подробности о проекте можно узнать на сайте.

Отметим, весной 2022 года в правительстве США запустили программу Uniting For Ukraine. Она позволяет украинцам, спасающимся от войны, въезд в США по упрощенной процедуре. Однако при этом только половина украинцев, оформивших визы в США по программе для беженцев, решат уехать в страну.