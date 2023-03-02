Без выплат и работы. Как живут украинцы в маленьких городах Грузии

Грузия гостеприимно приняла украинских беженцев с начала войны, но из более 220 тысяч прибывших в стране остаются около 25 тысяч человек.

Многие из них поселились в маленьких городках, где имеют ограниченный доступ к помощи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на eurasianet.org.

Какую помощь оказывают украинским беженцам

Грузия не предлагает единое регулярное пособие украинским беженцам, как это делают многие страны ЕС. Вместо этого существуют краткосрочные программы помощи на муниципальном уровне, которые выборочно охватывают людей.

Мэрия Тбилиси спонсировала питание и проживание в гостиницах для нескольких тысяч беженцев вплоть до августа прошлого года. Затем городские власти перешли на выдачу ежемесячного пособия в размере 300 лари (около 113 долларов) на домохозяйство плюс 45 лари (17 долларов ) на человека. Но украинцы, которые не останавливались в отелях Тбилиси за счет мэрии, этого пособия не получают.

В отличие от более крупных городов, власти города Каспи не оказывают финансовой помощи украинским беженцам, которые оказались в этом бедном маленьком городке примерно в 70 км от грузинской столицы. Пунктов раздачи гуманитарной помощи здесь нет, да и рабочих мест в городе мало.

"Половина Каспи работает на цементном заводе, другая – на рынке", – говорят местные жители.

Для беженцев работы практически нет. Семь украинских семей, которые живут в городе и окрестностях, полагаются на помощь местных жителей. Учителя школы собрали немного денег, чтобы помочь детям купить зимние куртки и школьные принадлежности. В магазинах и на рынках люди часто дают беженцам фрукты и овощи бесплатно.

Фото: Помощь украинцам зависит от местных властей (gettyimages.com)

Почему украинцы выбрали убежище в Грузии

Многие украинцы выбрали Грузию, потому что у них были здесь личные связи – знакомых или родственников.

"У украинцев, которых вы встречаете в небольших городах, таких как Каспи или Гори, есть там родственники или друзья. Но, в отличие от тбилисских, они оказались изолированными и далекими от всего, включая варианты помощи, – рассказывает исследовательница из некоммерческой организации "Бетлеми" Циала Дарахвелидзе.

То же самое можно сказать и об украинцах, оказавшихся в других регионах Грузии, таких как Кахетия на востоке и Самегрело на западе.

В городе Гори в 30 км от Каспи муниципальные власти берут на себя оплату аренды (до 150 долларов) для десятка украинских семей, но в остальном им приходится заботиться о себе.

"Что здесь нужно украинцам в первую очередь – это денежная помощь на аренду жилья и средства к существованию", – говорит Татьяна Чернышенко, которая работает в тбилисском офисе World Vision, группы гуманитарной помощи и развития. Она консультирует украинцев по вопросам помощи в Грузии.

Несколько международных организаций, представленных в Грузии, таких как UNHCR, World Vision, Arbeiter-Samariter-Bund и Care Caucasus, реализуют программы денежной помощи, направленные на наиболее уязвимые семьи. Но некоторые люди даже не знают о доступных им вариантах помощи.

Некоторые медицинские услуги доступны бесплатно для украинцев, но о этом не знают многие беженцы и даже больницы.

Фото: Волонтеры организовывают досуг беженцев (gettyimages.com)

С трудоустройством украинцев также проблемы – для этого нужно владеть грузинским языком. Языковая проблема есть и у детей, которым приходится посещать местные школы. Украиноязычные школы правительство страны открыло только в Тбилиси и Батуми.

Сложности с арендой жилья ощущают беженцы в Батуми – курортном городе, где они могли бы найти работу. Причина в том, что в городе поселились десятки тысяч россиян, которые бежали из-за мобилизации и они заняли большинство квартир.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы обустроились в ЕС за год.