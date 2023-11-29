Катание и гуцульские традиции. Топ-5 самых популярных мест в Карпатах

Зимний отдых у многих туристов ассоциируется с заснеженными горами. Карпаты украинцы выбирают как лучшее место для перезагрузки.
Какие локации самые популярные зимой, РБК-Украина рассказал директор туристической компании "Відвідай" Игорь Губилит.
Самые популярные локации в Карпатах – вокруг Буковеля в Ивано-Франковской области, рассказывал ранее в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.
"Многие выбирают Татаров, Яблуницу, Микуличин, Ворохту, потому что они самые близкие к курорту. Там много туристических локаций, есть экскурсионные предложения, много трасс, в том числе для начинающих, – отмечал он.
По словам Игоря Губилита, в Буковеле есть развлечения и для тех туристов, которые не умеют кататься на лыжах.
"Обязательно поднимитесь по канатно-кресельной дороге на вершину горы Буковель, откуда открывается вид на Горганы и Черногорский хребет", – советует он.
В то же время Буковель привлекает больше всего туристов не только благодаря склонам для катания – а там доступны 68 км трасс разной сложности – но и благодаря развитой инфраструктуре. На курорте удобно отдыхать в том числе с детьми, для них тоже есть выбор развлечений. Также в Буковеле большой выбор жилья – от усадеб до 5* отелей.
Термальные курорты в Закарпатье – еще один мощный магнит для туристов зимой.
Источники с минеральными водами – визитная карточка региона. В Закарпатье сосредоточено больше всего термальных вод, которые подаются в бассейны, а минеральные воды по типу "Боржоми" традиционно привлекают тысячи туристов в санатории.
Особенно интересное и приятное купание в термальных бассейнах под открытым небом, когда на улице холодная погода.
Обычно отдых в оздоровительных комплексах – это не только купание в термальных водах, но и насыщеная экскурсионная программа, которая включает и дегустации местной продукции.
"У вас не будет полного представления о крае, не попробовав его вкусов", – говорит Игорь Губилит.
Туристам предлагают дегустации сыров, вин и наливок, колбасы и повидла.
Еще одна известная локация, привлекающая большое количество туристов – городок Яремче. Его "визитка" – водопад Пробий. Зимой водопад выглядит особенно – вода бурлит между камнями и льдом.
"Водопад можно разглядеть с разных ракурсов: в 20 метрах над водопадом есть пешеходный мостик, а с берегов есть выход почти к самой воде", – рассказывает о популярной у туристов живописной локации руководитель туристической компании.
Туристы, приезжающие в Яремче полюбоваться водопадом, могут посетить большой сувенирный рынок, на котором есть выбор всего, чем славятся Карпаты: гуцульские чаи, сушеные грибы, разнообразные вкусные изделия, глиняная посуда, шерстяные лижныки (одеяла) и носки.
Для тех, кто решит поселиться в городе, есть большой выбор жилья и гостиниц. Недавно в Яремче был открыт первый ресторан МакДональдз в Карпатах. Среди экскурсионной программы для туристов – скалы Довбуша, водопад Женецкий Гук.
Драгобрат – один из самых популярных горнолыжных курортов Карпат, расположенный в массиве Свидовец в Закарпатье на высоте 1400 м вблизи поселка Ясиня и подножия горы Стог.
На курорте можно научиться как "классическому" катанию на лыжах, так и скитуру – походам по неровной заснеженной поверхности на специальных лыжах, которые удобны для походов по Карпатам вне подготовленных трасс.
До войны этот курорт занимал второе место по популярности среди туристов после Буковеля. На курорте работают около 80 отелей. Во многих из них есть бассейны и рестораны. К услугам гостей спа-процедуры, термальные, минеральные воды и бальнеологические процедуры по оздоровлению.
"Для любителей лыжного спорта здесь самые лучшие условия. Снег на Драгобрате может лежать с ноября до самого мая", – рассказывает Игорь Губилит.
Еще одна захватывающая локация, популярная среди туристов зимой – Верховина. На горнолыжном курорте можно кататься на лыжах или на сноуборде. Но локация привлекает другим – гуцульскими традициями. В городе Верховна есть многочисленные музеи, которые расскажут о быте и обычаях гуцулов.
Новогоднее празднование в Верховине проходит с песнями и танцами, народными забавами и вкусными местными блюдами. Утром туристам предлагают развлечения по-карпатски: покататься на лыжах или санках, оседлать местного коня-гуцулика или прогуляться на лошадиных упряжках.
"Туристам, которые ценят спокойный отдых, Верховина будет интересна музеями магии, народных музыкальных инструментов, кинофильма "Тени забытых предков" и хатой-стаей, где учат варить настоящую брынзу", – рассказывает специалист.
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