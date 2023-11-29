Катание и гуцульские традиции. Топ-5 самых популярных мест в Карпатах

Зимний отдых у многих туристов ассоциируется с заснеженными горами. Карпаты украинцы выбирают как лучшее место для перезагрузки.

Какие локации самые популярные зимой, РБК-Украина рассказал директор туристической компании "Відвідай" Игорь Губилит.

Буковель – самое популярное место Карпат

Самые популярные локации в Карпатах – вокруг Буковеля в Ивано-Франковской области, рассказывал ранее в комментарии РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

"Многие выбирают Татаров, Яблуницу, Микуличин, Ворохту, потому что они самые близкие к курорту. Там много туристических локаций, есть экскурсионные предложения, много трасс, в том числе для начинающих, – отмечал он.

По словам Игоря Губилита, в Буковеле есть развлечения и для тех туристов, которые не умеют кататься на лыжах.

"Обязательно поднимитесь по канатно-кресельной дороге на вершину горы Буковель, откуда открывается вид на Горганы и Черногорский хребет", – советует он.

Фото: Туристы в Буковеле (gettyimages.com)

В то же время Буковель привлекает больше всего туристов не только благодаря склонам для катания – а там доступны 68 км трасс разной сложности – но и благодаря развитой инфраструктуре. На курорте удобно отдыхать в том числе с детьми, для них тоже есть выбор развлечений. Также в Буковеле большой выбор жилья – от усадеб до 5* отелей.

Термальные бассейны в Закарпатье – магнит для туристов

Термальные курорты в Закарпатье – еще один мощный магнит для туристов зимой.

Источники с минеральными водами – визитная карточка региона. В Закарпатье сосредоточено больше всего термальных вод, которые подаются в бассейны, а минеральные воды по типу "Боржоми" традиционно привлекают тысячи туристов в санатории.

Особенно интересное и приятное купание в термальных бассейнах под открытым небом, когда на улице холодная погода.

Фото: Термальный комплекс в Закарпатье (РБК-Украина)

Обычно отдых в оздоровительных комплексах – это не только купание в термальных водах, но и насыщеная экскурсионная программа, которая включает и дегустации местной продукции.

"У вас не будет полного представления о крае, не попробовав его вкусов", – говорит Игорь Губилит.

Туристам предлагают дегустации сыров, вин и наливок, колбасы и повидла.

Яремче – с живописным водопадом

Еще одна известная локация, привлекающая большое количество туристов – городок Яремче. Его "визитка" – водопад Пробий. Зимой водопад выглядит особенно – вода бурлит между камнями и льдом.

"Водопад можно разглядеть с разных ракурсов: в 20 метрах над водопадом есть пешеходный мостик, а с берегов есть выход почти к самой воде", – рассказывает о популярной у туристов живописной локации руководитель туристической компании.

Туристы, приезжающие в Яремче полюбоваться водопадом, могут посетить большой сувенирный рынок, на котором есть выбор всего, чем славятся Карпаты: гуцульские чаи, сушеные грибы, разнообразные вкусные изделия, глиняная посуда, шерстяные лижныки (одеяла) и носки.

Для тех, кто решит поселиться в городе, есть большой выбор жилья и гостиниц. Недавно в Яремче был открыт первый ресторан МакДональдз в Карпатах. Среди экскурсионной программы для туристов – скалы Довбуша, водопад Женецкий Гук.

Драгобрат – самый высокогорный курорт Украины

Драгобрат – один из самых популярных горнолыжных курортов Карпат, расположенный в массиве Свидовец в Закарпатье на высоте 1400 м вблизи поселка Ясиня и подножия горы Стог.

На курорте можно научиться как "классическому" катанию на лыжах, так и скитуру – походам по неровной заснеженной поверхности на специальных лыжах, которые удобны для походов по Карпатам вне подготовленных трасс.

Фото: Курорт Драгобрат (РБК-Украина)

До войны этот курорт занимал второе место по популярности среди туристов после Буковеля. На курорте работают около 80 отелей. Во многих из них есть бассейны и рестораны. К услугам гостей спа-процедуры, термальные, минеральные воды и бальнеологические процедуры по оздоровлению.

"Для любителей лыжного спорта здесь самые лучшие условия. Снег на Драгобрате может лежать с ноября до самого мая", – рассказывает Игорь Губилит.

Верховина – вековые гуцульские традиции

Еще одна захватывающая локация, популярная среди туристов зимой – Верховина. На горнолыжном курорте можно кататься на лыжах или на сноуборде. Но локация привлекает другим – гуцульскими традициями. В городе Верховна есть многочисленные музеи, которые расскажут о быте и обычаях гуцулов.

Новогоднее празднование в Верховине проходит с песнями и танцами, народными забавами и вкусными местными блюдами. Утром туристам предлагают развлечения по-карпатски: покататься на лыжах или санках, оседлать местного коня-гуцулика или прогуляться на лошадиных упряжках.

Фото: Катание на санях в Карпатах, Верховина (guide.karpaty.ua)

"Туристам, которые ценят спокойный отдых, Верховина будет интересна музеями магии, народных музыкальных инструментов, кинофильма "Тени забытых предков" и хатой-стаей, где учат варить настоящую брынзу", – рассказывает специалист.

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