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От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья

Понедельник 30 октября 2023 08:30
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От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья Фото: Орадя в Румынии и Патры в Греции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Страны Европы известны высокими ценами на недвижимость. Но стоимость квадратных метров существенно отличается в зависимости от страны или города. Иностранные аналитики посчитали, где жилье стоит дешевле всего. В рейтинге доминировали города Восточной Европы.

РБК-Украина со ссылкой на Business Insider рассказывает о том, в каких городах Европы можно купить жилье дешевле всего.

9. Орадя, Румыния

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 178 070,28 долларов

Город Орадя расположен по обе стороны реки Кришу Репеде неподалеку от границы Румынии с Венгрией. Достаточно мощный экономический и культурный центр, может похвастаться богатством архитектуры в стиле модерн.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Орадя, Румыния (unsplash.com)

8. Патры, Греция

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 174 760,67 долларов

Третий по величине город Греции. Прибрежный город с многочисленными историческими достопримечательностями, среди которых – римский Одеон. Старинная локация является главным местом проведения Международного фестиваля в Патрах – праздника музыки, танцев и искусства.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Патры, Греция (unsplash.com)

7. Сибиу, Румыния

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 165 398,36 долларов

Город Сибиу, расположенный в сердце Румынии, наполнен историей. Локация известна многочисленными музеями, включая известный Национальный музей Астра – самое большое выставочное пространство под открытым небом в Европе.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяОт Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жилья

Фото: Сибиу, Румыния (unsplash.com)

6. Крайова, Румыния

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 161 142,09 долларов

Крайова расположена у реки Жиу в юго-западном регионе Румынии. Одной из самых достопримечательностей города является Парк Романеску, признанный крупнейшим городским парком страны.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Крайова, Румыния (unsplash.com)

5. Бургас, Болгария

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 147 839,06 долларов

Курортный город Бургас расположен на побережье Черного моря. В городе есть много природных достопримечательностей. К примеру, Морской сад: огромное парковое пространство с деревьями и растениями из разных уголков земного шара.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Бургас, Болгария (unsplash.com)

4. Пловдив, Болгария

Средняя цена квартиры 100 м²: 142 105,63 долларов

Пловдив расположен в южно-центральной части Болгарии и является вторым по величине городом страны. Здесь расположен Античный театр Филиппополя, известный как один из наиболее сохранившихся античных театров в мире.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Пловдив, Болгария (unsplash.com)

3. Мостар, Босния и Герцеговина

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 138 777,39 долларов

Мостар, располагающийся вдоль реки Неретва, является одним из популярнейших туристических мест в Боснии и Герцеговине. Небольшой по размерам город известен главным образом мечетью Коски Мехмеда Паши: архитектурным чудом, построенным еще в 1600-х годах.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Мостар, Босния и Герцеговина (unsplash.com)

2. Кишинев, Молдова

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 138 345,05 долларов

Кишинев, столица Молдовы, известна многими архитектурными интересностями. К примеру, Триумфальная арка, также известная как "Святые ворота", была построен в 1840-х годах в честь триумфа над турецкой армией.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Кишинев, Молдова (unsplash.com)

1. Битола, Северная Македония

Средняя цена квартиры площадью 100 м²: 97 942,75 долларов

Битола – второй по величине город в Республике Северная Македония. Здесь расположен древний город Гераклея Линкестис, признанный объект всемирного наследия.

Древний город-памятник был назван в честь мифологического героя Геракла и был основан Филиппом Македонским после присоединения окружающей Линкестиды к своему царству. Впоследствии место получило важное стратегическое значение благодаря своему расположению на дороге Эгнатия. Город был покинут после славянизации Македонии в 6 веке н.

От Румынии до Греции. 9 самых бюджетных городов Европы для покупки жильяФото: Битола, Северная Македония (ru.wikipedia.org)

Отметим, с 2010 года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 70%, свидетельствуют данные Евростата. За это время существенного подорожания жилья не было только в Италии, Греции и Кипре. Мы писали, как изменились цены на жилье в Европе за 10 лет.

Также сообщалось, сколько платят врачам в странах ЕС.

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Румыния Греция квартири Евросоюз Македония Болгария Жилье Босния и Герцеговина покупка жилья
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