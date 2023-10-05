Сотни тысяч евро. Сколько зарабатывают врачи в Европе и в чем сложности для украинцев

Многим известно, что зарплаты врачей в Европе высокие. Но не всегда: часто медперсонал требует повышения зарплаты и улучшения условий работы. В прошлом году врачи во Франции, Германии, Испании и в других странах выходили на протесты. Они просили увеличить зарплату и жаловались на нехватку персонала в больницах.

Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что врачи-новички зарабатывают всего 14,09 фунта стерлингов (15,95 евро) в час. Это меньше, чем зарплата баристы в кафе. Однако, по данным ОЭСР, в большинстве европейских стран годовая валовая зарплата врачей растет.

Сколько платят врачам в Европе, какие страны платят врачам больше и почему сложно устроиться врачами украинцам – подробнее в материале РБК-Украина.

Ирландия и Нидерланды. Где врачам платят больше всего

Зарплаты врачей в разных странах ЕС иногда отличаются иногда в десятки раз. По данным ОЭСР, годовая зарплата специалистов колебалась от 20 200 евро в год в Польше до 258 552 евро в Люксембурге. Кроме Люксембурга, более 150 тысяч евро в год платят еще в 4 странах.

"Зарплаты врачей – как специалистов, так и врачей общей практики – значительно выше средней национальной заработной платы в большинстве стран Европы. В большинстве стран в 2020 году врачи общей практики получали в два-четыре раза больше средней зарплаты, а узкие специалисты – в два-три с половиной раза больше", – говорится в публикации Euronews.com.

При этом во многих странах ЕС жалуются на постоянную нехватку врачей. Украинские беженцы сталкиваются с тем, что прием у дерматолога, кардиолога, гастроэнтеролога и специалистов других специальностей нужно ждать по несколько месяцев. Часто это объясняют тем, что к врачам в Европе выдвигают большие требования и не всех могут взять на работу.

Фото: В Нидерландах, Ирландии и еще нескольких странах ЕС врачам платят больше 150 тысяч евро в год (Getty Images)

Где врачам платят выше 150 тысяч евро в год:

Ирландия (172882 евро);

Нидерланды (160 869 евро);

Дания (156 061 евро);

Бельгия (159168 евро);

Исландия (155276 евро).

Страны, где врачам платят 140-130 тысяч евро в год:

Германия (146200 евро);

Великобритания (136375 евро).

Во Франции, Италии и Испании зарплаты врачей заметно ниже 100 000 евро. В Португалии и Греции специалисты зарабатывают менее 50 тысяч евро в год.

"Предыдущий опыт ничего не значит". Стать врачом в Европе непросто

В странах, где врачам платят больше, получить такую профессию иностранцам и тем более потом найти соответствующую работу непросто. К примеру, есть мнение, что иностранцам в Бельгии устроиться на работу врачом почти нереально. "Получение медицинской лицензии в Бельгии иностранцами – процедура сложная и строгая, и часто это просто невозможно", – пишут на местных форумах.

Иностранные врачи должны пройти экзамены на знание языка, подтвердить медицинскую степень, подать заявку на сертификат соответствия иностранной квалификации. Кроме того, нужно долго ходить в местные учебные больницы для наблюдения за медицинской работой специалистов. Далее нужно сдать несколько экзаменов и зарегистрироваться в соответствующих профессиональных ассоциациях. Часто это означает получение профессии врача почти с нуля.

Чтобы стать врачом, нужно тяжело работать и в Германии.

"Если вы молодой врач, работающий в больнице, это рабский труд. Это значит работать до 16 часов в день, выполнять худшую работу и видеть самые странные вещи. С другой стороны, если вы имеете такую специализацию, как кардиолог и другие, вы будете зарабатывать хорошие деньги", – пишет один из пользователей форума, где обсуждают зарплату медиков в Германии.

По его мнению, в этой стране преимущественно есть два вида врачей: те, кто всегда мечтал стать медиком, и те, кто очень хорошо учился и пошел на это, потому что мог себе финансово позволить такое обучение, и дальше может выдерживать большие нагрузки и ненормированный график.

Фото: Дипломы врачей украинских университетов в Европе не признаются (unsplash.com)

В Великобритании врачи получают высокие зарплаты. В начале карьеры зарплаты начинаются от 2-3 тысяч фунтов за неполный рабочий день, но позже увеличиваются. С 1 апреля 2023 года размер оплаты труда врачей общей практики составляет от 68 975 до 104 085 фунтов в год. Специализированные врачи могут получать гораздо больше.

Украинка, работавшая ранее 10 лет в Донецкой области эндокринологом, переехала в Лондон из-за войны. В разговоре с РБК-Украина говорит, что устроилась в клинику на ресепшен. Ее взяли, потому что хорошо знает английский. Но уверена, что к работе врачом вернется только когда приедет в Украину.

"Здесь украинский диплом врача, а также предыдущий опыт не весит буквально ничего! Надо начинать фактически все заново. Сдать языковой экзамен, также – экзамен по всем специальностям, включая общую медицину, сдать экзамен, похожий на наш общий экзамен в медицинских университетах. Необходимо получить лицензию от GMC (General Medical Counsil), главного реестра врачей в Британии. И все время заполнять просто бесконечное количество бумаг. Бюрократические моменты сопровождают на всех этапах постоянно. Это в целом реально, но очень сложно и очень не быстро", – рассказывает она.

Зарплата терапевтов и узкоспециализированных врачей

В целом везде в Европе врачам общей практики (терапевтам, семейнім врачам) платят меньше, чем узким специалистам. К примеру, в Великобритании средняя годовая валовая зарплата врачей общей практики составляла 73 408 евро, а узкие специалисты (хирурги, анестезиологи и другие) получали в среднем 136 375 евро в год.

В 2022 году в Нидерландах разница между зарплатами терапевтов и узких специалистов составила 45%. В Германии разница между специалистами и врачами общей практики была гораздо меньше, примерно 20%.

Фото: Врачи в Польше, Словакии и Румынии зарабатывают меньше, но все равно имеют хорошие зарплаты (Getty Images)

Сколько платят врачам в странах восточной Европы

Медицинские специалисты в Польше, Словакии и соседних странах зарабатывают меньше, чем в западной Европе. Но уровень оплаты у них все равно достойный.

В среднем врач в Словакии зарабатывает около 57 440 евро в год. Начинающий врач может заработать около 30 220 евро, а опытный востребованный специалист – 89 460 евро.

Их коллеги в Польше могут заработать в среднем 210 тысяч злотых (43 тысяч евро) в год. Заработная плата зависит от опыта, специальности и других факторов и колеблется от 7 860 злотых до 22 500 злотых в месяц.

Врач в Румынии будет зарабатывать около 259 100 румынских лей (50 000 евро) в год. Но, как и всюду, все зависит от многих факторов. Медики без опыта или с небольшим опытом получают не менее 125 700 лей, а узкие специалисты высокого уровня – 406 300 лей.

Медики Венгрии получают около 14 280 500 форинтов (35 000 евро) в год.

Ранее стало известно, в каких странах Европы самые низкие зарплаты и кем работают украинцы.

Также сообщалось, где в ЕС можно заработать больше всего.

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