От 120 гривен. Польская железная дорога начала распродажу дешевых билетов

Украинцы в Польше могут путешествовать по стране в мае дешевле. Железнодорожная компания PKP Intercity устраивает распродажу 1,5 млн акционных билетов.

Скидки касаются поездок в течение месяца, а продлится акция до 28 мая, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Польская железнодорожная компания PKP Intercity ввела продажу 1,5 млн билетов по сниженным ценам на маршруты по стране. Найти самые дешевые варианты поездок можно на вкладке Promobilet на сайте компании.

Цены зависят от популярности маршрута, а также дней недели и времени суток.

Отмечается, что на наиболее популярные маршруты между Варшавой, Краковом, Гданьском, Катовице или Познанем цены начинаются от 24 злотых (214 грн).

Впрочем, есть более дешевые варианты поездок в города Польши. Например, из столицы в Лодзь, Люблин или Белосток можно найти билеты на некоторые дни всего за 14 или 19 злотых (125 и 170 грн соответственно).

Фото: Станция в Гдыне (unsplash.com/stanislaw-krawczyk)

Также предложение дешевых билетов действует для поездок поездами Pendolino – билеты на сообщение между крупными городами Польши начинаются от 49 злотых (437 грн).

Акция охватывает перевозку в первом классе и сочетается с льготами, поэтому у школьников, студентов и пенсионеров будут большие скидки.

Напомним, мы писали, в какие страны можно ездить с проездным за 49 евро.

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