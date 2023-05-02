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Не только Германия. В какие страны можно ездить с проездным за 49 евро

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Вторник 02 мая 2023 13:26
Не только Германия. В какие страны можно ездить с проездным за 49 евро Фото: Поезда немецкой железной дороги (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии начал действовать единый проездной на все виды транспорта за 49 евро. С Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране.

Каким транспортом и куда можно доехать с "Немецким билетом", TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на DW.

Как действует Deutschlandticket за 49 евро в Германии

Единый месячный проездной для поездок в общественном транспорте всей территории Германии – Deutschlandticket за 49 евро – начал действовать с 1 мая. В первые же дни на сайте bahn.de отмечают сбои в работе из-за большого спроса на приобретение проездного.

Воспользоваться билетом можно только в локальном и региональном транспорте: городских автобусах, трамваях, метро, пригородных поездах. За проезд в скоростных поездах или автобусах дальнего следования нужно платить отдельно. Действие билета за 49 евро на них не распространяется.

Исключение было сделано только для сообщения в Баден-Вюртемберг. Владельцы Deutschlandticket могут воспользоваться услугами скоростных поездов на отрезке между Штутгартом и Зингеном, потому что они являются единственной возможностью для пассажиров добраться из одного города в другой.

За проезд в вагонах первого класса и за провоз велосипеда нужно доплачивать.

Не только Германия. В какие страны можно ездить с проездным за 49 евро

Фото: "Немецкий билет" за 49 евро в приложении телефона (gettyimages.com)

Куда можно доехать с проездным за 49 евро

С "Немецким билетом" путешествие будет длиться дольше скоростных поездов или автобусов. Можно объехать всю Германию, но продлится такой путь без скоростных поездов и автобусов гораздо больше времени. Например, поездка из поселка Лист на острове Зюльт в Северном море в самую южную деревню Оберстдорф в горах Баварии займет почти сутки, а ехать придется разным транспортом с 10 пересадками.

Из Гамбурга в Мюнхен дорога займет 11-12 часов, из Берлина в Кельн – 9.

Между тем, есть несколько международных направлений, на которые распространяется действие билета за 49 евро, сообщает телеграмм-канал "Германия/Украина/беженцы".

Это города, которые находятся вблизи границы с Германией:

  • Зальцбург и Куфштейн в Австрии;
  • Базель и Шаффхаузен в Швейцарии;
  • Свиноуйсьце (Swinemünde/Usedom) в Польше и Венло в Нидерландах.

Также доступны следующие пограничные маршруты в местных поездах:

  • Дания: Зюдерлюгдум – Тендер;
  • Франция: Берг (Пфальц) – Лаутербур и Швейгофен – Виссембург;
  • Австрия: Пфронтен-Штейнах – Вильс – Ройтте (Тироль) – Эрвальд – Гризен;
  • Польша: Герлиц – Згожелец и Хиршфельде – Кшевина Згорцелецкая – Хагенвердер;
  • Чехия: Циттау – Градек-над-Ниссоу, Беренштейн – Вейпрти и Зайфеннерсдорф – Варнсдорф – Циттау.

Напомним, мы писали, где в Германии не действует билет за 49 евро.

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