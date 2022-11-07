От 10 тысяч гривен. Как украинцам получать польскую пенсию

Украинские граждане в Польше получают польские пенсии, а с началом войны количество таких выплат растет.

Только в сентябре 3276 граждан Украины получили польские пенсии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на money.pl.

При каких условиях украинцы могут получать польскую пенсию

По данным управления социальной защиты ZUS, за месяц польское правительство выплачивает 3 млн злотых пенсий украинцам, а ежегодно тратится 36 млн злотых. В этом году украинцам выплатили даже 13-ю пенсию.

Ежегодно за польской пенсией обращается 200 человек, но в последнее время все больше граждан получают эти выплаты.

По закону, пенсия от Польши предусмотрена для украинцев, которые работали в этой стране и платили социальные взносы. Впрочем, для получения пенсии требуется стаж.

В 2012 году правительства Украины и Польши заключили соглашение о социальном обеспечении, чтобы украинцы получали пенсии, заработанные в Украине.

Но с началом войны это соглашение получило новое применение. Украинцы, постоянно проживающие в Польше, могут получать от ZUS минимальную пенсию, даже при минимальных социальных взносах во время работы в этой стране. Это возможно при условии, что у них есть такой трудовой стаж:

20 лет – для женщин;

25 лет – для мужчин,

Минимальная выплата сейчас составляет 1338,44 злотых (10460 гривен) в месяц, а с 2023 года она составит 1588,44 злотых (12415 гривен).

Фото: Для пенсии в Польше нужно иметь общий стаж от 20 лет (gettyimages.com)

Как рассчитываются пенсии от двух стран – Польши и Украины

Украинцы, легально работавшие в Польше, могут получать пенсии за периоды работы в обеих странах пропорционально. То есть, часть пенсии будет рассчитана в Украине, ее будет выплачивать украинский Пенсионный фонд. Если наш гражданин проработает хотя бы месяц в Польше, будет иметь право также и на польскую пенсию за этот период.

Как пояснил спикер ZUS Павел Жебровский, сначала рассчитывается сумма помощи, которую получил бы пенсионер за весь страховой стаж, приобретенный в Польше. Затем рассчитывается фактическая сумма выплат за время работы в Польше.

Итак, пенсионер будет получать две пенсии: украинскую за время работы в Украине и польскую – за период в Польше, если имеет необходимый стаж. Впрочем, если в сумме пенсия меньше минимальной польской, то Польша будет доплачивать разницу до 1338,44 злотых.

Когда в Украине будут повышать размер пенсии, автоматически будет сокращаться доплата от ZUS.

Напомним, мы писали, что в Нидерладнах трудоустроились большинство украинских беженцев.