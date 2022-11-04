Рекордные темпы. В Нидерландах трудоустроились большинство украинских беженцев

Большинство украинцев, которые прибыли в Нидерланды после начала войны, уже пошли работать. Это рекордные темпы трудоустройства для беженцев в этой стране.

Где работают наши сограждане Нидерландах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на NOS.

Официальную работу нашли 83% украинских трудоспособных беженцев

Всего в Нидерландах зарегистрированы более 79 тысяч наших сограждан, бежавших от войны. Среди них в возрасте от 18 до 65 лет – 55 тысяч.

По данным нидерландского Агентства по страхованию работников (UWV), от работодателей, принявших на работу беженцев из Украины, поступило 46 тысяч заявлений. Это значит, что 83% украинцев трудоспособного возраста официально трудоустроились. В конце августа этот показатель был 60%.

Впрочем, в UWV допускают, что фактическое количество работников может быть меньшим – например, украинец устроился на две работы или уехал без уведомления. Но даже с учетом таких "двойных" отчетов, не менее 72% украинских беженцев в возрасте от 18 до 65 лет в Нидерландах работают.

Фото: Украинцы нашли работу в сфере гостеприимства (gettyimages.com)

Отмечается, что люди из Украины нашли работу через агентства по трудоустройству, больше всего - в индустрии гостеприимства (рестораны и отели). Большинство украинцев работают в Амстердаме и Гааге.

Нидерландские работодатели заинтересованы в украинских работниках, которые решают проблему нехватки рабочих рук и выкладываются на работе. Многие приехали в эту страну не только как беженцы, но и как экономические мигранты из-за того, что в Украине не было работы.

Как украинцы интегрируются в рынок труда Нидерландов

Интеграция украинцев в рынок труда происходит намного быстрее, чем у соискателей убежища из других стран. Это связано с тем, наши сограждане получили отдельный статус – им сразу разрешают приступать к работе без специального разрешения.

"Дискуссия об устранении препятствий для работы беженцев уже давно является проблемой голландской политики. Теперь мы видим на практике, что это действительно эффективно", — сказал исследователь SCP Жако Дагевос.

Для сравнения, беженцам их других стран разрешено работать только через 6 месяцев пребывания в Нидерландах. Но даже через год на работу выходят только 16% беженцев из Афганистана, 6% - бежавших из Ирака, и 1-3% получателей убежища из Сирии, Ирана и Эритреи.

Фото: Быстрой интеграции украинцев в рынок труда способствует особый статус (gettyimages.com)

К слову, минимальная зарплата в Нидерландах составляет 1756 евро для лиц старше 21 года. Почасовая ставка при 40-часовой рабочей неделе – 10,14 евро. Вдвое меньше, если работнику 18 лет. За сверхурочные часы в Нидерландах платят на 25% больше.

Выплаты в Нидерландах для украинцев – 260 евро на человека ежемесячно. При выходе на работу финансовую помощь прекращают.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах меняют правила для украинских беженцев.