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Жилье на 3 года. В Черновцах строят модульный городок для переселенцев

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Пятница 04 ноября 2022 17:49
Жилье на 3 года. В Черновцах строят модульный городок для переселенцев Фото: Житель модульного городка (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Черновцах для переселенцев строят модульный городок. Первую очередь домиков обещают смонтировать до конца ноября.

В каких условиях будут проживать люди, сбежавшие от войны из других регионов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook городского головы Черновцов Романа Кличука.

Модульные дома город получил с участием немецкого агентства по развитию GIZ. Сейчас идет монтаж 26 модулей.

В общей сложности городок рассчитан на 250 переселенцев. Треть модульных домов будут предназначены для индивидуального проживания, остальные – для размещения семей.

По предварительным планам, ВПЛ смогут проживать в городке в течение 3 лет – пока не завершится восстановление пострадавших от войны областей.

В модульном городке предусмотрены следующие помещения и удобства:

  • 32 комнаты;
  • 5 санузлов;
  • 3 душевые;
  • кухня;
  • столовая;
  • детская и общая комната.

"Конечно, каждый вынужденно переселенный украинец мечтает вернуться в свой родной дом. Это вопрос времени, и наш город должен обеспечить и предоставить убежище всем, кто в этом нуждается уже сейчас", - отмечает городской голова.

Жилье на 3 года. В Черновцах строят модульный городок для переселенцевФото: Переселенцы в модульном городке во Львове (facebook.com/I.Stanislavsky)

Городские власти уже провели все необходимые коммуникации.

"Это целый проект городка вместе с детскими площадками, дорожками, запроектировано также помещение под магазин с продуктами", - рассказывал на пресс-конференции Роман Кличук.

Напомним, мы писали, как живут переселенцы в модульном городке Львова.

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