Уникальные локации и места памяти. Как будут развивать украинский туризм в 2024 году

В Украине будут развивать местные туристические локации, создадут карту маршрутов памятных мест и будут привлекать иностранных партнеров для восстановления туризма.

О таких планах на 2024 год РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Государственное агентство развития туризма (ДАРТ).

По словам главы ДАРТ Марьяны Олеськив, одна из главных задач – помочь местным общинам по всей стране найти свой собственный, уникальный путь туристического развития.

"Каждый регион, каждая локация в Украине неповторима. Мы работаем над тем, чтобы общины поняли, что для развития туристического потенциала они уже имеют все необходимое – невероятную природу, историческое и культурное наследие, гастрономические специалитеты. Нужно только все это правильно "упаковать". И они не только будут зарабатывать на том, что лежит у них прямо "под ногами", а смогут построить инфраструктуру и улучшить сервисы", –отметила она.

Кроме того, в агентстве планируют продолжить работу над созданием карты маршрутов памятных мест, уже сейчас визуализирующихся в карту с большим количеством локаций-символов борьбы Украины за независимость.

"Все, что должно остаться в нашей памяти, мы называем словом "мемориализация" и работаем над увековечиванием мест, где произошли эти события. Наша цель – собрать точные данные и создать новую карту локаций, которые станут форпостами национальной памяти. В будущем в эти места будут приезжать многие украинцы и иностранцы", – подчеркнула глава ДАРТ.

Восстановить отрасль туризма поможет и международное сотрудничество. В прошлом году Украина впервые в истории возглавила Европейскую Комиссию ООН Туризм, что открыло новые возможности для обмена опытом, позволяет привлекать больше инвестиций, создавать совместные проекты, направленные на восстановление и реконструкцию разрушенной или поврежденной в результате войны туристической инфраструктуры.

"Сейчас мы закладываем прочный фундамент для дальнейшего международного маркетинга Украины как туристического направления. Ведь именно эти партнерства позволят нам в будущем не только восстановить сферу туризма, но и максимально эффективно ее реформировать", – подчеркнула Марьяна Олеськив.

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