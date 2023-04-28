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Условия смягчили. Польша предоставила гражданство рекордному числу украинцев

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польша предоставляет гражданство все большему числу иностранцев. В 2022 году рекордное количество польских паспортов получили украинцы.

Польша упростила правила предоставления гражданства, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В 2022 году гражданами Польши стали 5200 украинцев и около 3 тысяч белорусов. В общей сложности президент Польши предоставил гражданство страны рекордному числу иностранцев – около 10 тыс. человек.

В 2021 году польские паспорта получили 7,5 тыс. иностранцев, в предыдущие годы еще меньше. За последние 5 лет польское гражданство получили около 37 тысяч человек из других стран – преимущественно граждан Украины и Белоруссии.

"Эта тенденция будет усиливаться с учетом масштабов украинской эмиграции в Польше", – отмечает президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

По приблизительным оценкам, в Польше проживают около 3 млн граждан Украины, половина людей приехали в эту страну до войны.

Польша смягчила правила предоставления гражданства иностранцам. В этой стране не требуется сдача экзамена по истории или политической системе, как в Германии или Великобритании. Но обязательным условием остается знание польского языка на уровне B1.

В последние годы в Польше массово выдают карты поляка (документ, подтверждающий принадлежность иностранца к польскому народу). Имеющие эту карту могут получить гражданство через год, лица со статусом беженца – через 2 года.

Фото: Для получения гражданства требуется знание языка (gettyimages.com)

Для других категорий иностранцев существуют правила:

  • длительное легальное проживание в Польше;
  • владение польским языком;
  • источник дохода;
  • право на жительство.

Супруг гражданина Польши может получить гражданство через три года. Польское гражданство дает преимущества. Национальные меньшинства могут учить свой язык в школах, иметь представителей в парламенте, участвовать в выборах.

Напомним, мы писали, кому из украинцев грозит депортация из Польши.

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