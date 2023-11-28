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Украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях: детали

Фото: Ярмарка вакансий в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Германии будут ускоренно трудоустраивать. Новый подход в ближайшее время будут применять для 200 тысяч украинцев, завершивших интеграционный курс.

Беженцам будут искать работу в крупных компаниях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на handelsblatt.com.

В середине октября власти Германии объявили о новом подходе в трудоустройстве украинских беженцев. Речь идет об ускоренной интеграции украинцев в рынок труда. Сейчас в Германии работает только около 20% трудоспособных беженцев. В соседних странах в разы больше – например, в Нидерландах трудятся 70% трудоспособных украинцев.

Новый курс правительства предполагает, что более 400 центров занятости по всей Германии будут чаще приглашать украинцев на консультации. До сих пор практика отличалась – в одних Jobcenter сначала предлагали дополнительные языковые курсы, учитывали квалификацию беженцев, занимались признанием дипломов, а затем смотрели, возможно ли трудоустройство по специальности. В других центрах занятости сосредотачивались на временной занятости и быстро находили рабочие места.

Теперь предпринимателей будут убеждать трудоустраивать украинцев, даже если они еще не очень хорошо владеют немецким языком.

"Мы ведем переговоры с крупными компаниями – от производства до логистики и розничной торговли. Но мы также хотим привлечь средний бизнес", – рассказал Даниэль Терценбах, специальный представитель по интеграции беженцев на рынок труда.

Фото: Работу будут предлагать в сферах от производства до розничной торговли (gettyimages.com)

Поскольку почти 8 из 10 вакансий в Германии рассчитаны на квалифицированных рабочих, есть смысл заполнить их высококвалифицированными украинцами. Там их можно использовать продуктивнее, считают в правительстве.

"Всегда легче подать заявку на должность с более высоким уровнем квалификации и лучшей оплатой, когда ты работаешь, чем когда ты безработный", – отмечает Терценбах.

Чиновники отмечают: ускоренная интеграция украинских беженцев пойдет на пользу не только Германии, но и Украине. Украинцы смогут вернуться домой, имея новый профессиональный опыт и знания.

"Если они все хорошо интегрируются и будут работать за границей, то это безусловно сыграет свою роль в восстановлении Украины", – считает спецпредставитель.

Ранее мы писали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. В правительстве назвали новые условия.

Напомним, мы писали, как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году. Сумма пособия по безработице вырастет на 12%.

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