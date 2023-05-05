Страна ЕС предложит украинцам выплаты за возвращение домой: детали

Правительство Ирландии рассмотрит возможность выплаты помощи украинцам как способа поощрить их вернуться домой после окончания действия временной защиты.

Также предлагается предоставлять украинским беженцам вид на жительство, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Документ Минюста, представленный на комитете Кабинета министров по Украине, очертил ряд стратегий для рассмотрения государствами ЕС.

Временная защита украинцам была предоставлена до марта 2024 года, но продление возможно до марта 2025 года.

Комиссия ЕС заявила, что будет участвовать в дискуссиях со всеми странами о том, как лучше завершить временную защиту.

Недавний опрос, проведенный организацией "Ukrainian Action" в Ирландии, показал, что 41% респондентов решили остаться в Ирландии навсегда, 32% не уверены в своих планах, а 24% намерены вернуться в Украину как можно скорее.

Отмечается, что страны ЕС должны будут или поддержать украинцев, которые захотят остаться там после временной защиты, или оказать поддержку беженцам, чтобы они могли вернуться домой и восстанавливать Украину, или объединить оба подхода.

В документе предлагаются варианты решений, которые должны рассмотреть страны, принимающие украинцев. Один из них предполагает, как "стимулировать добровольный возврат", включая продление оказания поддержки в течение определенного времени для обеспечения безопасности возвращающихся.

Фото: Центр помощи беженцам из Украины ( gettyimages.com )

Сейчас украинцы в Ирландии могут получать пособие по безработице, а люди старше 66 лет – дополнительную социальную помощь. Также – помощь на детей и ряд выплат в зависимости от обстоятельств.

В другом варианте предлагается предоставлять некоторым украинцам вид на жительство – тем, кто работает или учится, а также тем, кто не может вернуться в Украину из-за состояния здоровья или гуманитарных причин.

Правительства стран ЕС должны изучить, как поддержать программу возвращения для украинцев, особенно в контексте потенциально затяжной войны.

Напомним, мы писали, чтов Ирландии были достроены первые модульные дома для украинцев.

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